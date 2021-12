La série Obi-Wan Kenobi va recruter des fans de Star Wars comme figurants

Ewan McGregor reprendra son rôle de maître Jedi dans la série que Disney+ prépare sur son personnage, Obi-Wan Kenobi. La fiction, qui est encore en post-production, relatera les événements entre l’épisode III, La Revanche des Sith et l’épisode IV, Un nouvel espoir. Et pour le plus grand bonheur des fans de la saga galactique, la fiction comptera une multitude de fans qui interviendront en tant que figurants, faisant ainsi partie de l’univers créé par George Lucas.

Cela a été révélé lors d’une interview avec le podcast Just for Variety, la co-créatrice et co-star de Pen 15, Maya Erskine, dans laquelle elle a non seulement révélé sa signature pour l’univers créé par George Lucas, mais aussi la présence de nombreux des fans de la nouvelle fiction Star Wars.

« L’un des gars était très gentil, il a retroussé ses manches et avait des tatouages ​​Star Wars sur tout le corps. Et ils construisent des droïdes. Beaucoup de fans les construisent, puis les sociétés de production les louent aux fans », a expliqué Erskine lorsqu’on lui a demandé sa participation au tournage. « C’était très amusant de faire ça et le casting était fantastique », a-t-il déclaré.

L’interprète, qui a plaisanté en disant qu’elle se faisait tatouer Obi-Wan sur ses « fesses », a tourné ce qu’elle appelle son petit rôle après avoir donné naissance à Leon Frederick, le fils de l’actrice avec son mari, l’acteur Michael Angarano, qui incarne Nick. Pearson dans la fiction de This is Us et révélant qu’il voulait envelopper son petit dans une couverture et le faire passer pour un figurant dans la série.

En plus de McGregor, un autre qui reviendra sera Hayden Christensen, qui assumera une nouvelle fois le rôle de Dark Vador / Anakin Skywalker, reprenant ainsi l’histoire du méchant après La Revanche des Sith. Avec eux, Moses Ingram (Lady’s Gambit), Joel Edgerton (Identité effacée), Bonnie Piesse (Star Wars : Episode III), Kumail Nanjiani (Eternals), Indira Varma (Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), O Shea Jackson Jr. (Une question de justice), Sung Kang (Fast & Furious 9), Simone Kessell (The Journey) et Benny Safdie (Fragments of a Woman).

La série Obi-Wan Kenobi devrait sortir sur Disney + en 2022 et comportera six épisodes.

Source : Cependant