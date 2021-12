La série OnePlus 9 commence à recevoir la mise à jour stable OxygenOS 12 (Android 12)

OnePlus a commencé à déployer la mise à jour stable OxygenOS 12 basée sur Android 12 sur ses meilleurs téléphones Android de 2021. La société a annoncé le déploiement dans un article publié sur ses forums communautaires officiels.

OxygenOS 12 présente une conception d’interface utilisateur rafraîchie qui est « inspirée par de tout nouveaux matériaux ». OnePlus a également ajouté un tas de nouveaux styles de cartes Shelf, de nouveaux styles Canvas AOD et trois niveaux de mode sombre réglables.

De plus, la mise à jour active la fonction d’équilibre travail-vie pour tout le monde, ce qui signifie que vous pouvez désormais basculer facilement entre les modes travail et vie. L’application Gallery a également été mise à jour et permet désormais aux utilisateurs de basculer entre différentes mises en page à l’aide d’un geste de pincement à deux doigts.

Voici le journal des modifications complet :

Système

Icônes de bureau optimisées avec des textures améliorées, en utilisant un design inspiré de tout nouveaux matériaux et en unissant les lumières et les couches

Mode sombre

Le mode sombre prend désormais en charge trois niveaux réglables, offrant une expérience utilisateur plus personnalisée et confortable

Étagère

Nouvelles options de style supplémentaires pour les cartes, rendant le contenu des données plus visuel et plus facile à lire Carte de contrôle des écouteurs nouvellement ajoutée avec réglage en un clic des écouteurs Bluetooth Nouvel accès à OnePlus Scout in Shelf, vous permettant de rechercher plusieurs contenus sur votre téléphone, y compris des applications, Paramètres, données multimédias, etc. Carte de surveillance OnePlus récemment ajoutée dans l’étagère, pour consulter facilement vos statistiques de santé

L’équilibre travail-vie

La fonction d’équilibre travail-vie est désormais disponible pour tous les utilisateurs, vous permettant de basculer sans effort entre les modes travail et vie via des paramètres rapides. apporter des profils de notification d’application personnalisés en fonction de la personnalisation

Galerie

La galerie vous permet désormais de basculer entre différentes mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, en reconnaissant intelligemment les images de la meilleure qualité et en recadrant la vignette en fonction du contenu, ce qui rend la mise en page de la galerie plus agréable

Toile AOD

Canvas AOD vous apporte de nouveaux styles de lignes et de couleurs, pour une expérience d’écran de verrouillage plus personnalisée avec des visuels inspirants Nouveaux pinceaux et traits multiples et prise en charge du réglage des couleurs Algorithme logiciel optimisé et reconnaissance faciale améliorée pour mieux identifier les caractéristiques et la couleur de la peau de différents Les figures