La série Oppo Reno 7 avec un design semblable à l’iPhone 13 est répertoriée en ligne avant le lancement du 25 novembre

Pour la photographie, le Reno 7 sera livré avec un appareil photo principal de 64 MP, un ultra grand-angle de 16 MP et un autre appareil de profondeur de 2 MP.

La série Oppo Reno 7 sortira officiellement de la couverture en Chine le 25 novembre. Avant le lancement, deux modèles de la série, à savoir Reno 7 Pro et Reno 7, ont été répertoriés sur le site Web de commerce électronique JD avec des rendus de presse et des spécifications clés ne laissant pratiquement rien à l’imaginaire. La série Oppo Reno 7 devrait avoir un troisième modèle, le Reno 7 SE, bien qu’il n’ait pas encore fait son apparition sur le site Web.

L’aspect le plus frappant des Reno 7 Pro et Reno 7 d’Oppo est leur conception. Les deux téléphones ont des côtés carrés (et des coins arrondis) qui rappellent beaucoup l’iPhone 13 et l’iPhone 12. L’avant semble également aplati, ce qui contraste fortement avec les anciens téléphones phares d’Oppo qui abritaient près d’écrans sans bordure. Comme d’habitude avec tous les téléphones Oppo, les Reno 7 et Reno 7 Pro seront disponibles dans des finitions uniques. Les deux téléphones seront livrés avec une perforation.

En ce qui concerne les spécifications, la liste suggère que le Reno 7 Pro sera livré avec un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il serait livré avec un système sur puce MediaTek Dimensity 1200-Max avec jusqu’à 12 Go de RAM. Il est également dit qu’il est livré avec une batterie de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 65 W.

Pour la photographie, le Reno 7 Pro sera livré avec un appareil photo principal 50MP, un téléobjectif 13MP portrait/2x et un appareil photo ultra grand-angle 64MP. Selon certaines fuites, le module de caméra arrière du Reno 7 Pro sera doté d’un éclairage d’accentuation à la base.

Le Reno 7, quant à lui, serait doté du même écran que le Reno 7 Pro mais avec un panneau 90 Hz plus lent. La capacité de la batterie serait également la même que celle du modèle pro, mais elle prendra en charge une charge plus lente de 60 W en comparaison.

Sous le capot, il contiendrait un SoC Qualcomm Snapdragon 778G associé à jusqu’à 12 Go de RAM.

