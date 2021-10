La série Pixel 6 arrive avec de nouveaux super pouvoirs d’IA, à partir de seulement 599 $

Que souhaitez-vous savoir

Google détaille les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les téléphones sont alimentés par la puce Tensor personnalisée, une batterie adaptative toute la journée et des systèmes de caméra améliorés. Le Pixel 6 commence à 599 $, tandis que la variante Pro commence à 899 $.

Après des mois de teasing et de promotion, Google a officiellement lancé les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les deux appareils marquent un écart significatif par rapport aux générations précédentes de smartphones Pixel grâce à la nouvelle puce Google Tensor qui gère le spectacle.

Grâce à la puissance du traitement AI sur l’appareil, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro atteindront des vitesses plus rapides avec une amélioration de 80 % par rapport à la génération précédente. Cela sera utilisé pour alimenter de nouvelles fonctionnalités de reconnaissance vocale, telles que la saisie vocale de l’assistant dans Gboard et Live Translate, pour traduire instantanément les légendes des vidéos et du texte à partir d’applications de messagerie telles que Google Messages.

Source : Michael Fisher / Android Central

Les améliorations s’étendent également aux caméras. En ce qui concerne le matériel, les deux téléphones disposent de systèmes de caméra similaires avec des capteurs principaux de 50 MP et des caméras ultra grand angle de 12 MP, bien que le Pixel 6 Pro soit équipé du téléobjectif supplémentaire de 48 MP avec zoom optique 4x. Cependant, ces caméras sont plus que du matériel, selon Google.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Google

La puce Tensor apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour améliorer vos images. Non seulement les caméras capteront 150% de lumière en plus, mais elles captureront également les tons chair avec plus de précision. Une nouvelle fonctionnalité Face Unblur permet au Pixel 6 de rendre le visage de quelqu’un plus clair, tandis que la gomme magique parvient enfin à Google Photos, qui peut se débarrasser des « photobombers » indésirables en un clic.

Comme nous l’avons appris précédemment, les Pixel 6 et 6 Pro contiennent également un matériel impressionnant. Alors que le modèle standard dispose d’un OLED plus petit de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le plus grand Pro de 6,7 pouces obtient un affichage adaptatif de 120 Hz qui peut descendre jusqu’à 10 Hz en fonction de ce qui est affiché. C’est grâce à la même technologie LTPO que l’on trouve sur certains des meilleurs téléphones Android à lancer cette année et qui aidera à économiser la batterie.

En parlant de batterie, Google affirme que les deux téléphones disposent d’une batterie adaptative « toute la journée », qui, grâce à la puce Tensor, peut s’adapter à votre utilisation, vous permettant d’atteindre plus de 24 heures avec une seule charge. Google affirme que le téléphone peut durer jusqu’à 48 heures avec Extreme Battery Saver en ne conservant que les applications essentielles. Et si vous avez besoin d’une recharge, les téléphones prennent en charge la charge de 30 W avec un adaptateur USB-C compatible, qui est vendu séparément au grand dam de certains. Les deux téléphones prennent également en charge la charge sans fil et sans fil inversée.

Source : Google

Pour protéger le matériel, les Pixels sont dotés des cotes Gorilla Glass Victus et IP68. En interne, la puce de sécurité Titan M2 de nouvelle génération rejoint la puce Tensor pour protéger les appareils des attaques. Ensemble, Google peut fournir aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité. De plus, avec Android 12 intégré, les utilisateurs auront accès à des bascules pour désactiver la caméra et le micro et à des fonctionnalités telles que l’application Personal Safety et le nouveau centre de sécurité pour suivre tous vos paramètres de sécurité. Et parce qu’il s’agit d’un Pixel, vous serez assuré d’obtenir des mises à jour rapides pour assurer la sécurité du téléphone et apporter une multitude de nouvelles fonctionnalités tous les quelques mois.

Source : Google

Les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont en précommande aujourd’hui, à partir de seulement 599 $ et 899 $, respectivement. Ils seront disponibles en trois couleurs chacun; Le Pixel 6 en Sorta Seafoam, Kinda Coral et Stormy Black, et le Pixel 6 Pro en Sorta Sunny, Cloudy White et Stormy Black. Vous pouvez également acheter le Pixel 6 avec le nouveau Pixel Pass de Google, qui regroupe les appareils avec certains des meilleurs services de Google.

La nouvelle norme

Google Pixel 6

Puissamment abordable

Le Google Pixel 6 est le dernier produit phare de Google, doté d’un tout nouveau design et d’un processeur Tensor intelligent sur mesure, permettant des capacités d’IA intelligentes dans tout votre téléphone.

Le nouveau meilleur

Google Pixel 6 Pro

De près et personnel

Le nouveau Pixel 6 Pro est le meilleur smartphone de Google à ce jour, grâce à son écran 120 Hz fluide, sa puissante puce Tensor et sa configuration polyvalente à triple caméra qui vous rapproche de l’action sans sacrifier la qualité.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Il bosse

Meilleurs étuis Google Pixel 6 2021

Le Google Pixel 6 a apporté un style coloré à la fête phare et une grosse bosse de caméra. Compte tenu de l’importance des appareils photo du Google Pixel 6, les meilleurs étuis Pixel 6 allient adhérence, protection et style dans un ensemble complet. Voici quelques-unes des meilleures coques Pixel 6 pour protéger votre nouveau téléphone !