La série Pixel 6 pourrait ramener une fonctionnalité abandonnée du Pixel 4

Crédit : Google Google pourrait rétablir la fonctionnalité Active Edge sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les listes de fuites pour les téléphones mentionnent également une fonctionnalité Pixel 5.

Google pourrait emprunter certaines fonctionnalités des Pixel 4 et Pixel 5 pour son prochain duo phare Pixel 6. Les listes de cas pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, trouvées par le pronostiqueur populaire et Roland Quandt et consultées par Mishaal Rahman de XDA, suggèrent que les téléphones pourraient ramener la fonctionnalité Active Edge qui est apparue pour la dernière fois sur le Google Pixel 4. De plus, les listes ont également mentionner la fonction Battery Share, que nous avons vue sur le Pixel 5.

Crédit : Roland Quandt

Google a introduit Active Edge sur le Pixel 2 mais a supprimé la fonctionnalité sur le Pixel 5. Il permet aux utilisateurs de lancer l’assistant Google en appuyant simplement sur les côtés du téléphone, bien que vous puissiez le remapper pour faire d’autres choses.

L’année dernière, un sondage réalisé sur Android Authority a conclu que la plupart de nos lecteurs aiment la fonction Active Edge, donc son retour sur la série Pixel 6 devrait être une bonne nouvelle pour eux.

Quant à Battery Share, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de charger sans fil des accessoires ou des téléphones compatibles Qi. Il a été introduit avec le Pixel 5 et serait bien de l’avoir sur les Pixel 6 et 6 Pro.

Cela dit, les informations susmentionnées reposent sur des listes que nous n’avons pas vues ou confirmées nous-mêmes. Cependant, Quandt insiste sur le fait que les ID SKU sont réels. Il dit qu’il serait surprenant que les détails mentionnés dans les listes ne soient que du texte fictif.

Pendant ce temps, les couleurs mentionnées pour les étuis en tissu dans les listes incluent Stormy Sky, Light Rain, Cotton Candy pour le Pixel 6. Le Pixel 6 Pro devrait obtenir les coloris Stormy Sky, Light Frost, Golden Glow, Soft Sage.