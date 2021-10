La série policière ABC interdit les tirs en direct sur le tournage à la suite de l’accident de rouille d’Alec Baldwin

Le drame policier d’ABC The Rookie n’utilisera plus d’armes « réelles » lors du tournage de nouveaux épisodes, a écrit le showrunner Alexi Hawley dans une note vendredi, le lendemain du jour où l’acteur Alec Baldwin a abattu jeudi la directrice de la photographie Halyna Hutchins dans un accident tragique lors du tournage d’un film. Bien que The Rookie ait utilisé principalement des CGI pour ajouter des flashs de bouche en post-production, des armes « vivantes » ont été utilisées lors de grandes scènes d’action. La série met en vedette Nathan Fillion et a commencé sa quatrième saison en septembre.

Vendredi, Hawley a envoyé une note à l’équipe de production de The Rookie décrivant les nouvelles mesures de sécurité de l’émission, produites par Entertainment One et ABC Signature. « À partir d’aujourd’hui, il est maintenant politique sur The Rookie que tous les coups de feu sur le plateau seront avec des pistolets Air Soft avec des flashes de bouche CG ajoutés en post », a écrit Hawley dans la note, obtenue par The Hollywood Reporter. « Il n’y aura plus d’armes ‘réelles’ dans la série. La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est trop importante. Tout risque est trop risqué. »

Les pistolets Air Soft sont généralement utilisés par les productions cinématographiques et télévisuelles, car ils ressemblent à de vrais pistolets, mais ils utilisent un plomb au lieu de balles, similaires aux pistolets BB. Le Rookie utilisait déjà un mélange de pistolets Air Soft avec des flashes de bouche CGI ajoutés plus tard ou des pistolets avec des quarts de charge. Nick Sinnott, artiste VFX lauréat d’un Emmy, a tweeté jeudi soir que l’ajout de flashs de bouche CGI en post-production était « bien sûr » aussi bon que la vraie affaire, ajoutant que c’était la « chose la plus facile » à faire. Il a ajouté plus tard qu’il n’y avait « aucune raison d’utiliser des rondes en direct », convenant avec un utilisateur de Twitter que les flashs CGI pourraient mieux paraître à la caméra que les vrais flashs.

Jeudi, Baldwin a tiré avec un pistolet à hélice lors du tournage de Western Rust près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, en train de filmer le directeur de la photographie Hutchins et le réalisateur Joel Souza. Hutchins est décédée des suites de ses blessures dans un hôpital et Souza a été soignée pour des blessures dans un autre hôpital. Selon un mandat de perquisition déposé devant le tribunal de Santa Fe, Baldwin a reçu l’arme d’un directeur adjoint, qui a dit à Baldwin qu’elle pouvait être utilisée en toute sécurité.

Baldiwn, qui est également producteur du film, n’a pas été inculpé et l’enquête est en cours. Dans un communiqué publié vendredi, Baldwin l’a qualifié d' »accident tragique » et coopérait avec la police. « Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille », a ajouté Baldwin. « Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »