La série populaire de Netflix jugée « offensive » par le ministre ukrainien de la représentation des personnages

Un politicien ukrainien a qualifié un épisode d’Emily à Paris de la saison 2 d’« offensant » pour avoir présenté un personnage ukrainien qui rencontre Emily Cooper de Lily Collins. Le ministre ukrainien de la Culture Oleksandr Tkachenko a qualifié le personnage d' »inacceptable » et a déclaré que c’était la preuve que le pays devait continuer à lutter contre les stéréotypes. L’émission a également été critiquée par les médias français lors de la sortie de la saison 1 l’année dernière pour sa représentation stéréotypée de la culture française.

Dans un épisode d’Emily in Paris Saison 2, Emily apprend qu’elle doit répéter son premier cours de français et rencontre Petra, une Ukrainienne qui ne comprend pas non plus le français jouée par Daria Panchenko. Emily a essayé de se lier d’amitié avec Petra en dehors de la classe, mais elle a été choquée quand Petra a volé des vêtements dans un magasin et a encouragé Emily à faire de même. Les deux femmes se sont enfuies, mais Emily n’est pas restée amie avec Petra.

Deux jours après la sortie de la nouvelle saison fin décembre, Tkachenko s’est rendu sur sa page officielle Telegram pour appeler Petra. « Dans Emily à Paris, on a une caricature de femme ukrainienne, ce qui est inacceptable. D’un autre côté, c’est aussi offensant », a écrit Tkachenko sur le réseau social, rapporte CNN. « Les Ukrainiens seront-ils perçus comme tels à l’étranger ? Qui vole, veut tout obtenir gratuitement, a peur de l’expulsion ? Cela ne devrait pas être le cas. »

Tkachenko a qualifié Emily à Paris de « très bonne série de divertissement », mais il a quand même eu beaucoup de critiques. Il a noté que Netflix avait déjà travaillé en Ukraine lorsque Kiev a remplacé Paris dans le film Le dernier mercenaire. Tkachenko a également souligné l’influence de l’Ukraine sur l’art à l’étranger et comment les Ukrainiens étaient stéréotypés comme des méchants dans les années 1990 et 2000.

« De plus, avec la popularisation de notre culture, les Européens et les Américains ont entendu parler de nos artistes et au-delà. Au moins du chef d’orchestre Oksana Lyniv, de la joueuse de tennis Elina Svitolina, de la chanteuse Jamala, de la créatrice Vita Kin », a écrit le ministre de la Culture. « Mais ce n’est probablement pas suffisant. Et nous devrons continuer à lutter contre les stéréotypes. Parce que si dans les années 90 et 2000, les gars ukrainiens étaient principalement décrits comme des gangsters, au fil du temps, cela a changé. »

Netflix n’a pas commenté les critiques de Tkachenko, mais ce n’est pas la première fois que la série est ciblée pour sa représentation stéréotypée de la vie à Paris et en France. Les utilisateurs de Twitter n’étaient pas non plus satisfaits du personnage de Lucien Laviscount, Alfie, qui devient le nouvel amour d’Emily après leur rencontre dans leur cours de français. « Alfie dans Emily à Paris est vraiment le type britannique stéréotypé qui aime aller au pub », lit-on sur un tweet.

Malgré la réponse tiède des critiques aux États-Unis et ailleurs, Emily à Paris a toujours construit une énorme base de fans. La première saison était la série comique la plus populaire de Netflix en 2020. La saison 2 occupe la deuxième place du classement mondial des 10 meilleurs de Netflix du 20 au 26 décembre, avec plus de 107,64 millions d’heures visionnées par les ménages du monde entier.