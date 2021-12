La série préférée des fans de HGTV revient avec une nouvelle saison

La franchise Home Town continue de se développer, mais cela ne signifie pas que HGTV a oublié la série originale qui a fait de Ben Napier et Erin Napier des noms familiers. La nouvelle saison de la série originale débutera le dimanche 26 décembre à 20 h HE sur HGTV, offrant aux téléspectateurs de nombreuses idées uniques pour leurs cadeaux de Noël. Les fans verront les Napier élever leurs deux jeunes filles tout en continuant à apporter leur passion pour la restauration aux propriétés de Laurel, Mississippi.

La nouvelle saison commence avec le couple aidant leur ami Jemarcus, un athlète et entraîneur à la recherche de sa première maison. Ils connaissent Jamarcus depuis des années, remontant à l’époque de Ben en tant que jeune ministre. Ils trouvent deux maisons potentielles qui correspondent au style personnel de Jamacrus, c’est donc à lui de décider laquelle est la meilleure. Une maison a une grande cuisine, mais l’autre présente le meilleur du charme artisanal de Laurel. Cela promet d’être une heure chargée d’émotion alors que le couple réalise le rêve de Jamarcus.

Les téléspectateurs auront également un aperçu intime de la façon dont les Napier équilibrent leurs travaux de rénovation avec le fait d’être les parents de deux jeunes enfants. Ils sont les parents d’Helen, 4 ans, et de Mae, née en mai. Une intrigue secondaire pour la saison implique également la rénovation par les Napier de leur propre ferme. Chaque nouvel épisode sera disponible en streaming sur Discovery+ le jour de sa diffusion sur HGTV.

Les Napiers sont rapidement devenus l’une des meilleures stars de HGTV, ce qui signifie qu’ils ont leur propre franchise. Plus tôt cette année, Home Town Takeover est devenu un énorme succès pour HGTV. La série limitée a fait voyager le couple à Wetumpka, en Alabama, avec son charme de rénovation de petite ville. Une série de suivi, Home Town Kickstart, verra le couple se rendre dans d’autres petites villes pour apporter des changements durables. Il fera ses débuts en 2022.

« Erin et moi avons rénové plus de 80 maisons à Laurel pour Home Town et nous avons vu comment ces améliorations changent une communauté pour le mieux », a déclaré Ben dans un communiqué lorsque le nouveau spectacle a été annoncé plus tôt ce mois-ci. « Maintenant, avec l’aide de HGTV, nous allons continuer ce que nous avons commencé et aider plus de petites villes à travers le pays. »

Ben a également sa propre émission, Home Town: Ben’s Workshop. La série est exclusive à Discovery+, et chaque épisode associe Ben à une célébrité de Discovery pour créer des créations en bois uniques dans son atelier. La saison 2 fera également ses débuts le 26 décembre. HGTV a également diffusé Home Town Takeover: Where Are They Now? samedi pour rattraper les téléspectateurs sur la vie à Wetumpka depuis le départ des Napier.