La série PS4 à succès de Naughty Dog Uncharted arrive sur PC

Capture d’écran : Sony

L’événement PlayStation Showcase d’aujourd’hui a confirmé les rumeurs selon lesquelles la série phare Uncharted de Sony arrive sur PC.

Sony a annoncé lors du PlayStation Showcase que A Thief’s End et The Lost Legacy seront portés et remasterisés pour PC et PlayStation 5. Mais le blog PlayStation a précisé que seule la version PlayStation 5 de la collection Legacy of Thieves sortira début 2022.

Le port PC est toujours en développement chez Iron Galaxy Studios, qui est bien connu pour le portage d’autres jeux à gros budget sur différentes plates-formes, notamment Destiny, Overwatch et Skyrim. Bien que nous ne connaissions pas la date exacte à laquelle le port PC arrivera, l’attente ne devrait pas être trop longue : Sony prévoit que Legacy of Thieves Collection devrait sortir “peu de temps” après le remasterisation de la console.

Développé par Naughty Dog, Uncharted 4: A Thief’s End est sorti à l’origine en mars 2016 sur PlayStation 4. Il s’agissait du quatrième volet de la série Uncharted et était largement considéré comme une conclusion satisfaisante de l’histoire de Nathan Drake. Dans la lignée des jeux précédents de la série, A Thief’s End était un jeu d’action à la troisième personne qui a été bien accueilli comme une expérience cinématographique interactive. Kotaku a félicité le jeu pour sa réalisation graphique et ses niveaux ouverts, tout en trouvant certains des nouveaux personnages légèrement décevants.

Lire la suite: Uncharted 4: A Thief’s End: La revue Kotaku

Uncharted: The Lost Legacy est sorti en 2017 en tant qu’extension autonome de A Thief’s End, ayant été initialement envisagé comme contenu téléchargeable. Malgré l’absence du protagoniste principal de la série Uncharted, A Thief’s End était généralement considéré comme une entrée solide dans la série. Il a poursuivi la tradition Uncharted de superbes visuels et de la narration, mais a raté la cible sur les énigmes et le gameplay.

G/O Media peut toucher une commission

Uncharted frapper PC n’est pas complètement inattendu. En mai dernier, Sony a déclaré dans un rapport qu’Uncharted 4 et Days Gone seraient portés sur PC. Alors que Sony a déjà eu une histoire ambivalente concernant la mise à disposition de ses jeux de console de prestige sur PC, Days Gone est en fait sorti sur Steam en mai de cette année.

Espérons que les joueurs PC qui souhaitent se lancer dans une action Uncharted n’auront pas trop de temps à attendre.