La série qui vous a fait pleurer est de retour : toutes les premières de la semaine sur Netflix | Divertissement

Les premières semaines de 2022 font peu de lancements sur Netflix et nous vous dirons tout ce qui arrivera sur la plateforme dans les prochains jours.

Cette semaine du 10 au 16 janvier n’est pas qu’elle se démarque surtout par le nombre de premières qui arrivent sur Netflix, mais il y en a quelques-unes qui sont attendues depuis longtemps et un retour avec les quelques comptés.

Même s’il semble que Netflix a ralenti en ce qui concerne les nouvellesIl ne le fait pas avec la variété et la qualité des titres. Un bon exemple est le troisième saison de la série After Life Qu’il aimait tant à l’époque grâce au mélange entre humour et émotion intense.

Avec la connaissance Ricky Gervais en tant que créateur et grand protagoniste, After Life raconte l’histoire de ce veuf incapable de se remettre de la mort de sa femme et d’arrêter de regarder les cassettes vidéo qu’elle lui a laissées pendant qu’il s’autodétruit.

Le protagoniste est accompagné de quelques amis, de collègues très drôles et de voisins excentriques dans une série que l’on peut tout d’abord définir en deux mots : très anglais. Et cela tant dans les personnages que dans l’humour qui est parfois très noir et très tendre parfois.

Bien que la deuxième saison ait été un peu inférieure à la première, elle a continué d’exciter les téléspectateurs et on ne sait pas quels chemins il prendra cette fois, si le protagoniste pourra enfin passer à autre chose ou s’il reprendra d’autres idées qu’il a déjà essayées.

Quiconque veut continuer à regarder After Life, la troisième saison sera diffusée ce vendredi 14 janvier. On ne sait pas si ce sera le dernier, avec Netflix c’est impossible.

Bien qu’il y ait plus de nouvelles en plus de cette série. Ce sont tous.

Nouvelle série sur Netflix

Opération Extase (T3) – 10 janvier Journaliste (T1) -13 janvier Action 81 (T1) – 14 janvier Ces yeux noirs (T1) -14 janvier La maison (T1) – 14 janvier

Nouveaux films sur Netflix

L’origine du monde – 11 janvier Comment je suis tombé amoureux d’un gangster – 12 janvier Le photocopieur – 13 janvier sans timidité – 13 janvier Comédien – 14 janvier Riverdance – 14 janvier

Bref, comme observé, en 2022 Les semaines au cours desquelles 20 ou 30 nouveautés sont sorties sont pour le moment dépassées, bien que nous ne sachions pas pour combien de temps.

Pourtant, vous avez beaucoup de variété pour choisir quelque chose à votre goût, n’est-ce pas ?