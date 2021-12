La série Reacher débarque sur Amazon

L’enquêteur préféré des fans, Jack Reacher, est de retour, et cette fois sur le petit écran. Après deux films à succès de Jack Reacher avec Tom Cruise, Amazon Prime Video devrait lancer une série Reacher en 2022. Lisez la suite pour tout ce que nous savons sur la série Jack Reacher, des détails de l’intrigue au casting en passant par la date de sortie et plus encore.

De quoi parle la série Reacher Prime Video ?

Basé sur la série de romans policiers à succès de Lee Child, Reacher suit le titulaire Jack Reacher, un enquêteur vétéran de la police militaire qui a le don de trouver des ennuis.

La saison inaugurale adapte le premier roman de Jack Reacher de Child, Killing Floor. Il voit Reacher s’adapter à la vie civile alors qu’il erre dans le pays, occupant des petits boulots en tant que vagabond sans abri.

Les choses se compliquent lorsqu’il arrive dans la petite ville de Margrave, en Géorgie, où les habitants le placent sur les lieux du premier homicide de la ville en deux décennies. Alors qu’il s’efforce de prouver son innocence, Reacher se rend compte qu’il est pris au milieu d’un complot qui est bien plus qu’un simple cas d’erreur d’identité.

Malheureusement pour les vrais tueurs, Jack Reacher est exactement le genre de personne que vous ne voulez pas faire passer pour votre homme de chute. Son savoir-faire militaire, sa carrure massive et sa volonté d’utiliser ses poings leur feront regretter de l’avoir croisé.

Quand et où puis-je regarder Reacher ?

Reacher sera diffusé exclusivement sur Amazon Prime Video le 4 février 2022. La série sera disponible dans le monde entier, dans plus de 240 pays et territoires, pour les abonnés d’Amazon Prime Video.

Les huit épisodes de la première saison sortiront en même temps le 4 février. Amazon n’a pas encore indiqué si la série sera renouvelée pour une deuxième saison, mais avec près de 30 romans de Jack Reacher sur lesquels s’appuyer, il existe de nombreuses sources pour garder le Reacher série vivante depuis plusieurs saisons si la première est un succès.

Qui est impliqué ?

Les autres membres de la distribution sont répertoriés ci-dessous, ainsi que les personnages qu’ils joueront :

Malcolm Goodwin comme Oscar Finlay Willa Fitzgerald comme Roscoe Conklin Chris Webster comme KJ Hugh Thompson comme Baker Maria Sten comme Frances Neagley Harvey Guillén comme Jasper Kristin Kreuk comme Charlie Currie Graham comme Kliner Sr. Marc Bendavid comme Hubble Willie C. Carpenter comme Mosley Maxwell Jenkins comme Young Reacher Bruce McGill en tant que maire Teale

La première saison de Reacher est développée et écrite pour la télévision par Nick Santora, qui est également producteur exécutif et showrunner de la série dans le cadre d’un accord global avec Skydance Television.

Les producteurs exécutifs avec Santora sont Lee Child, Don Granger, Scott Sullivan, David Ellison, Dana Goldberg et Bill Bost.

Est-ce lié aux films de Tom Cruise ?

Si vous espérez une continuation des films de Jack Reacher avec Tom Cruise, ce n’est pas l’endroit pour le trouver. Alors que Jack Reacher de 2012 et Jack Reacher: Never Go Back de 2016 pourraient potentiellement continuer avec Tom Cruise reprenant le rôle titre, la série Reacher est en fait un redémarrage, adaptant à nouveau les romans de Lee Child.

En refondant le rôle principal, il semble que cette version sera un peu plus proche du matériel source, du moins dans la caractérisation de Jack Reacher lui-même.

Cruise joue le personnage plus ou moins tel qu’il apparaît dans les romans, mais il est certainement mal interprété sur le plan purement physique. Jack Reacher de l’enfant mesure 6’5. Dans A Wanted Man, Child le décrit comme ayant des mains de la taille d’assiettes à dîner.

Tom Cruise a toujours été un choix étrange pour le personnage de 6’5 des romans de Lee Child.

Cette description ne correspond pas exactement à Cruise. Bien qu’il soit bien connu pour ses exploits physiques et ses propres cascades, l’acteur de Mission: Impossible est réputé assez petit. Il mesure 5’7, ce qui est en fait assez proche de la taille moyenne d’un Américain, mais c’est encore loin de la carrure massive de Jack Reacher.

En ce sens, Alan Ritchson est un peu mieux adapté au rôle, ou du moins la bande-annonce le rapproche du personnage source.

À quoi s’attendre de la nouvelle série télévisée Jack Reacher ?

Nous obtenons quelques indices sur ce à quoi s’attendre de la bande-annonce de la série Reacher. Cela comprend les détails suivants :

Un nombre de corps en augmentation rapide : sept cadavres ont été retrouvés depuis que Reacher s’est présenté à Margrave, selon la bande-annonce. D’autres pourraient s’additionner avant la finale. Une romance entre Jack Reacher et le policier Roscoe Conklin, avec qui il a un rendez-vous et s’embrasse sous la douche dans la caravane. Un accent sur la physicalité de Reacher, y compris des exploits de force comme utiliser ses biceps pour ouvrir une bouteille de bière. Collaboration entre Reacher et les forces de l’ordre locales. Il est clair que Reacher ne jouera pas gentiment ou ne prendra pas d’ordres.

Il y a encore beaucoup de questions ouvertes. De qui avons-nous affaire à la mort ? Combien de personnes sont derrière ce complot et pourquoi ? Et pourquoi diable essaieraient-ils de l’épingler sur l’imposant Jack Reacher ?

C’est ce que nous savons de la prochaine série Jack Reacher. Vous pouvez le vérifier en février sur Amazon Prime Video.

