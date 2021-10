Les vraies femmes au foyer de Miami revient huit ans après que la série de télé-réalité Bravo a cessé d’être diffusée. Variety rapporte qu’une version relancée de l’émission sera diffusée sur la plate-forme de streaming Peacock en décembre. Après la troisième saison de l’émission, The Real Housewives of Miami a été suspendue. On ne savait pas pourquoi il n’était pas revenu, mais il y a eu des discussions depuis des années sur une saison de suivi. Un renouveau officiel a été mis en développement par le réseau à l’automne 2020. Les épisodes ont été officiellement commandés en février 2021.

Certains des acteurs originaux reviendront pour la saison 4, notamment Larsa Pippen, Alexia Echevarria, Lisa Hochstein. Le mannequin Kiki Barth apparaîtra en tant qu' »ami » de la série, ainsi que les anciens membres à temps plein de la distribution Adriana de Moura et Marysol Patton qui apparaîtront en tant qu' »amis ».

Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière saison diffusée sur Bravo. Pippen, qui était à l’époque le visage le plus célèbre de la série, est maintenant divorcée de son mari de longue date, la légende de la NBA Scottie Pippen. Larsa a fait les manchettes ces derniers temps pour ses retombées avec la famille Kardashian. Elle a également été impliquée dans plusieurs scandales avec des athlètes plus jeunes avec qui elle est sortie.

Plusieurs nouveaux visages rejoignent le casting. La styliste d’événements Guerdy Abraira et l’anesthésiste Dr Nicole Martin se joignent à nous. L’ancienne Miss URSS Julia Lemigova, qui est le premier acteur de Housewives dans l’histoire d’une franchise à s’identifier comme LGBTQ dans la série. D’autres membres de la distribution se sont identifiés comme LGBTQ après leur passage dans leur franchise, mais pas pendant leur mandat réel.

Lemigova est marié à la star du tennis, Martina Navratilova. Navratilova apparaîtra dans l’émission pour soutenir sa femme. La star du tennis a proposé à Lemigova à l’US Open 2014. Ils se marient en décembre de la même année.

Bien que d’autres franchises de Housewives soient disponibles en streaming sur Peacock, RHOM ne le fait pas actuellement. Pour regarder la série, les fans doivent regarder les trois premières saisons de RHOM sur Bravo à la demande, ou sur l’application Bravo.

RHOM est produit par Bravo Honcho, Andy Cohen Matt Anderson, Nate Green, Cooper Green, Maty Buss, Drew Hogl et Swaga Deb sont les producteurs exécutifs.