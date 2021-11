La série Reality du créateur ‘Yellowstone’ revient après avoir changé de réseau

La série de téléréalité du créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, The Last Cowboy, revient enfin après avoir changé de réseau. Deadline rapporte que la série est passée à CMT, après la diffusion de la saison 1 sur Paramount Network. La série a fait ses débuts en 2019, la saison 2 ayant probablement été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Les fans de la série seront heureux d’apprendre qu’une date de première pour la saison 2 a été confirmée, les premiers épisodes devant être diffusés le vendredi 12 novembre.

The Last Cowboy donne aux téléspectateurs un aperçu du parcours de cow-boys et de cow-girls de la vie réelle qui participent au reining, un sport occidental où les cavaliers guident les chevaux à travers une série de chemins et de barrières. Les sujets de The Last Cowboy sont tous des coureurs qui se préparent pour The Run for a Million, considéré comme l’événement le plus important de l’histoire du sport. La série a été créée par Sheridan et est produite par Truly Original, une société de production télévisuelle. Glenda Hersh, la patronne de Truly Original, a récemment parlé à Deadline de l’implication de Sheridan dans The Last Cowboy et a déclaré qu’il était « tellement passionné » par le sport du reining, car il est lui-même un reiner.

Ces cowboys risquent tout pour gagner 🐎 🤠 De @Yellowstone co-créateur Taylor Sheridan, The Last Cowboy Saison 2 premières vendredi à 8/7c sur CMT! pic.twitter.com/bOMIACmC1N – CMT (@CMT) 10 novembre 2021

« Taylor a créé l’événement Run for a Million qui récompense une bourse d’un million de dollars, quelque chose de grand dans n’importe quel sport ou spectacle d’ailleurs, et c’est le plus grand de l’histoire du règne. Il est très lié à ce spectacle et est impliqué dans tous les aspects de la production, » expliqua Hersh. « Il est également le commentateur de Run for a Million et des événements de qualification. Plus de 4 000 personnes viennent regarder Run for a Million en direct – c’est assez incroyable pour un événement de contrôle lancé il y a tout juste deux ans. »

Hersh a ajouté qu’elle pensait que The Last Cowboy était populaire auprès des téléspectateurs, car il exploite une perspective très « viscérale » de la communauté du reining, que beaucoup ne connaissent pas très bien. « Tant de gens sont fascinés par la magie de l’Occident et l’individualité robuste que l’Occident représente. C’est tellement viscéral et fondamental pour le rêve américain », a-t-elle déclaré. « Ce monde attire à la fois les hommes et les femmes et cela reflète la popularité de la culture des cow-boys dans le divertissement et certainement de notre public pour Le dernier cow-boy. » Les fans peuvent revivre toute la saison 1 de The Last Cowboy sur Paramount +, et peuvent voir la saison 2 lors de ses débuts vendredi soir sur CMT.