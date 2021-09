La série Realme 9 n’arrive qu’en 2022 en raison de la pénurie de puces

Crédit: Dhruv Bhutani / Android Authority Realme a confirmé que la série Realme 9 a été reportée à 2022. La société a imputé la pénurie mondiale de puces pour le lancement retardé.

Realme lance généralement deux familles de téléphones de séries numérotées chaque année, une tradition qui remonte à ses tout premiers lancements. Il a lancé les Realme 1 et 2 en 2018, les familles Realme 3 et 5 en 2019, et la gamme Realme 6 et 7 l’année dernière.

Depuis le lancement de la série Realme 8 cette année, on pourrait penser que la famille Realme 9 serait en route plus tard en 2021. Malheureusement, le PDG de Realme Inde et Europe, Madhav Sheth, a maintenant déclaré à GSMArena que ce ne serait pas le cas. . Sheth a cité la pénurie mondiale de puces comme une raison du retard de la série Realme 9.

“Nous avons résolu ce problème grâce à une discussion étroite avec les fabricants de chipsets et la série Realme 9 arrivera aux utilisateurs en 2022”, a déclaré l’exécutif. Sheth a toutefois affirmé que tous les lancements restants de Realme en 2021 se déroulent comme prévu.

Néanmoins, ceux sur le marché des téléphones économiques solides ont désormais une option de moins sur la table. Mais il existe encore de bonnes alternatives, telles que la série Realme 8, la famille Redmi Note 10 et les séries Galaxy A et M de Samsung.

Realme n’est cependant pas la seule entreprise à être touchée par la pénurie de puces dans l’ensemble du secteur, car Samsung a apparemment retardé la sortie du Galaxy S21 FE en raison de cette pénurie également. Le JioPhone Next à bas prix, réalisé dans le cadre d’un partenariat entre Google et Reliance, aurait également été retardé depuis son lancement le 10 septembre.