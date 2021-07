La série Realme GT arrive en Inde plus tard ce trimestre

in

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

Realme a confirmé que la série Realme GT arrive en Inde ce trimestre. La société a déclaré que des produits de la série GT «multiples» seraient lancés sur le marché. Realme a également annoncé qu’il lancerait des téléphones 5G pour moins de 10 000 roupies en 2022.

Realme a lancé le produit phare Realme GT plus tôt cette année, offrant de puissantes spécifications de base à un prix plus abordable que les produits phares typiques. Et il semble que les consommateurs indiens n’aient pas à attendre trop longtemps pour mettre la main dessus.

Le fabricant a confirmé lors de son webinaire India 5G que la série Realme GT arrive effectivement en Inde dans « ce trimestre ». Il a également noté que “plusieurs produits” sont à venir dans la série. Cela signifie que nous pouvons nous attendre au Realme GT annoncé précédemment ainsi qu’à des appareils comme la rumeur Realme GT Master Edition.

Le produit phare GT de Realme propose un chipset Snapdragon 888, une batterie de 4 500 mAh avec une charge de 65 W et un écran OLED de 120 Hz. Le téléphone a un prix de départ régulier de 449 € (~ 531 $) pour la variante 8 Go/128 Go, nous pensons donc que les prix indiens seront moins chers.

En rapport: Les meilleurs smartphones en Inde sous Rs 10 000

La société avait également des nouvelles liées à la 5G à partager, affirmant qu’elle lancerait des téléphones 5G pour moins de 10 000 roupies (~ 134 $) en Inde. Malheureusement, le PDG de Realme India, Madhav Sheth, a déclaré au webinaire qu’il ne visait à lancer ces appareils que l’année prochaine, alors ne vous attendez pas à mettre la main dessus de si tôt.

Realme a également noté que tous ses prochains téléphones au prix de 15 000 roupies (~ 201 $) ou plus auront désormais un support 5G. Donc, ceux qui veulent un téléphone 5G économique devraient surveiller ces appareils. Enfin, le fabricant a annoncé qu’il investirait 300 millions de dollars dans la recherche et le développement liés à la 5G sur deux ans.