La série reçoit une bande-annonce de la saison 2 ⋆ .

Disney a publié une affiche et une bande-annonce pour la deuxième saison de High School Musical: The Musical: La série qui voit les étudiants d’East High se préparer à jouer La belle et la Bête, tout en se préparant à affronter une école rivale dans un prestigieux concours de théâtre; regardez-les ici…

Dans la deuxième saison, les East High Wildcats, qui se préparent à interpréter «Beauty and the Beast» comme comédie musicale du printemps, affrontent l’école rivale North High pour remporter un concours de théâtre étudiant prestigieux et féroce. Les perruques sont arrachées, les loyautés sont testées et les ballades sont ceinturées.

High School Musical: The Musical: The Series saison 2 premières sur Disney + le 14 mai.

