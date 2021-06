La série Redmi K50 arrive, mais que pourrait-elle offrir ?

in

Un cadre de Redmi a pratiquement confirmé que la série Redmi K50 arrivait. Un pronostiqueur suggère que les nouveaux téléphones offriront une charge rapide, une vidéo/imagerie et une qualité d’écran améliorées.

Redmi a lancé la série Redmi K40 plus tôt dans l’année, ce qui en fait l’une des familles de téléphones phares les moins chères de l’année. La sous-marque Xiaomi ne s’arrête pas là non plus, car il semble que la société travaille déjà sur une série de suivi.

Le directeur général de Redmi, Lu Weibing, s’est rendu sur Weibo pour demander aux utilisateurs quelles fonctionnalités ils aimeraient voir dans les “futurs produits K50”. Découvrez la capture d’écran traduite par machine ci-dessous.

La station de chat numérique du pronostiqueur fréquent de Weibo a également laissé tomber quelques pépites apparentes d’informations sur la série Redmi K50. Plus précisément, ils suggèrent que les nouveaux téléphones offriront des améliorations en matière de charge rapide, de vidéo/imagerie et de qualité d’écran. Consultez l’image traduite automatiquement ci-dessous pour le message réel.

La charge rapide en particulier serait un domaine d’amélioration sensible, car la série Redmi K40 atteint une charge de 33 W pour les batteries de 4 520 mAh. C’est un chiffre assez respectable, recharger la batterie en un peu plus de 50 minutes, mais nous avons vu des concurrents proposer également une charge de 50W ou 65W. Nous serions donc heureux de voir une mise à niveau ici si la dégradation de la batterie est maîtrisée.

On ne sait pas quand la série K50 sera révélée, mais le moment choisi par l’exécutif de Redmi suggère que les téléphones seront lancés plus tard cette année (peut-être dans les prochains mois) plutôt qu’en 2022.

La série Redmi K40 était généralement limitée à la Chine, bien que le modèle de base se soit rendu en Europe et dans d’autres pays comme le Poco F3. La Redmi K40 Gaming Edition devrait également être lancée en dehors de la Chine sous le nom de Poco F3 GT. Il va donc de soi qu’au moins un des téléphones de la série Redmi K50 pourrait atterrir en dehors de la Chine, peut-être en tant qu’appareil renommé.

Qu’aimeriez-vous voir de la série Redmi K50 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.