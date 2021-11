La série Redmi Note 11 a beaucoup de fans

La gamme Redmi Note 11 a été annoncée en Chine la semaine dernière, reprenant là où la série Redmi Note 10 s’était arrêtée et suivant apparemment la tradition d’offrir un bon rapport qualité-prix.

Ces derniers téléphones sont-ils vraiment des achats intrigants ? Nous avons demandé aux lecteurs d’Android Authority ce qu’ils pensaient de la série Redmi Note 11, et voici comment ils ont voté.

Série Redmi Note 11 : Chaud ou pas ?

Résultats

Nous avons publié le sondage dans notre article d’annonce de la série Redmi Note 11 le 28 octobre, rassemblant par la suite plus de 2 000 votes au moment de la rédaction. Le résultat a été que plus de 70% des personnes interrogées pensaient que les nouveaux téléphones étaient des trucs chauds.

L’une des grandes améliorations cette fois est dans l’arène de charge. Le modèle de base apporte une charge de 33 W qui est conforme à bon nombre de téléphones Redmi précédents, mais les Pro et Pro Plus offrent respectivement une charge de 67 W et 120 W. La charge de 120 W en particulier est rare sur les produits phares, sans parler des téléphones de milieu de gamme.

Sinon, le Pro et le Pro Plus partagent quelques fonctionnalités avec la série Redmi Note 10 Pro, à savoir un appareil photo principal de 108 MP, un tireur ultra-large de 8 MP et un écran OLED de 120 Hz.

Un peu plus de 27% des lecteurs interrogés disent que la gamme Redmi Note 11 n’est pas chaude cependant. Nous n’avons pas eu beaucoup de commentaires sur celui-ci, mais deux commentaires ont souligné l’absence d’un panneau OLED sur la vanille Note 11 ainsi que l’utilisation de l’alimentation Mediatek. Il convient également de noter que le Note 11 Pro Plus connaît une baisse notable de la capacité de la batterie (4 500 mAh), bien qu’en échange d’une charge plus rapide.

commentaires

Alessandro87 : pas de téléphone avec muflier ????? Wow. c’est la première ligne redmi note à avoir UNIQUEMENT mediatek 🙁 oh non….. et les roms personnalisées ? Dogeanimupower : Le modèle de base a un panneau IPS ? Le Note 10 sorti plus tôt avait un panneau Oled. C’est un déclassement massif surtout si il n’est pas aussi brillant que l’oled, j’attendrai les avis pour voir par moi-même.

Merci d’avoir voté dans notre sondage. Que pensez-vous de la série Redmi Note 11 par rapport à la famille Redmi Note 10 ? Faites-le nous savoir via la section commentaires ci-dessous.