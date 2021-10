La série Redmi Note 11, Redmi Watch 2 sera lancée le 28 octobre, confirme Xiaomi

En dehors de cela, avant le lancement, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+ ont également été vus sur JD.com. (Image : Redmi)

Lancement de la série Redmi Note 11 : Xiaomi a confirmé la date de lancement de sa série Redmi Note 11. La société devrait dévoiler sa nouvelle gamme le 28 octobre lors d’un événement dédié. Cependant, non seulement la date a été révélée, mais l’affiche partageant la date a également dévoilé un aperçu du design de la série Redmi Note 11. Le téléphone a des bords métalliques plats et des coins carrés dans un design qui semble avoir été inspiré par le look du nouvel iPhone 13. En dehors de cela, avant le lancement, Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+ ont également été vu sur JD.com.

L’annonce du lancement de la série a été faite par Xiaomi sur le site de microblogging chinois Weibo, et elle aura lieu à 19h00 CST ou 16h30 (heure de l’Inde) le 28 octobre. Il semble que le Redmi Note 11 aura une prise. affichage poinçon, avec la découpe placée au centre. La prise casque 3,5 mm, les trous de micro ainsi que la grille de haut-parleur JBL-tunes ont été placés sur le bord supérieur du téléphone.

Le téléphone aurait également une caméra quad à l’arrière, avec la configuration placée à l’intérieur d’un module rectangulaire et un grand capteur placé sur le dessus. Il dispose également d’un flash LED. Il semble également que les boutons de volume et le bouton d’alimentation aient été placés sur la colonne vertébrale droite du téléphone.

En dehors de cela, il n’y a pas grand-chose à tirer de ce que Xiaomi a officiellement révélé sur le téléphone.

Cependant, JD.com a répertorié les téléphones avant le lancement et a cité trois modèles – le Redmi Note 11, le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro+. Alors que les options de couleur et de stockage pour Redmi Note 11 n’étaient pas visibles sur le site, il semblait que le Redmi Note 11 Pro serait disponible en quatre options de couleur – Mysterious Blackland, Misty Forest, Shallow Meng Xinghe et Time Quiet Purple. D’autre part, le Redmi Note 11 Pro+ premium ne sera probablement disponible qu’en trois couleurs, Mysterious Blackland, Misty Forest et Time Quiet Purple. Les deux téléphones ont été répertoriés pour avoir trois variantes en termes de stockage – 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Avec le Redmi Note 11, cependant, Redmi Watch 2 sera également lancé. Cette annonce a également été faite par la société de technologie chinoise sur Weibo. La Redmi Watch 2 a un cadran carré, avec un bouton physique sur la droite, de conception très similaire à son prédécesseur Redmi Watch. Cependant, cette montre est susceptible d’avoir des capteurs améliorés et de meilleures capacités de suivi.

