La série RedmiBook de Redmi devient officielle en Inde pour moins de 50 000 roupies

La sous-marque Xiaomi Redmi a annoncé son premier ordinateur portable sous la forme de la série RedmiBook. Les deux modèles proposent des processeurs Intel Tiger Lake, une batterie de 10 heures et un écran FHD de 15,6 pouces. Le prix commence à Rs 41 999.

La sous-marque Xiaomi Redmi est probablement mieux connue pour sa gamme de smartphones abordables qui allie des spécifications solides à des prix abordables. Aujourd’hui, la marque a appliqué cette philosophie à un nouveau secteur technologique : les ordinateurs portables. La société a annoncé aujourd’hui sa nouvelle série d’ordinateurs portables RedmiBook destinée à la foule qui reste à la maison.

La série RedmiBook se compose de deux modèles, à savoir l’édition Pro et l’édition E-Learning, mais ils ne diffèrent pas beaucoup en termes de conception de base. Visuellement, la gamme RedmiBook n’a rien d’excitant, mais ce n’est pas vraiment le sujet. Il est sobre et épuré avec des touches noires et une finition mate gris anthracite.

Les deux disposent d’un écran FHD de 15,6 pouces logé dans un boîtier en polycarbonate de 1,8 kg. Dans l’ensemble, le RedmiBook Pro a une épaisseur d’un peu moins de 20 mm. Une webcam 720p est montée juste au-dessus de l’écran, tandis qu’un grand pavé tactile avec prise en charge du pilote Windows Precision devrait faire des merveilles pour la productivité. Le clavier est doté de commutateurs à ciseaux avec une course de 1,5 mm.

En termes d’E/S, le port d’alimentation se trouve sur l’épaule gauche de l’ordinateur portable tandis que deux ports USB 3.2 flanquent un port HDMI. Sur la droite, un emplacement pour verrou Kensington, un port Ethernet Gigabit pleine taille, un port USB 2.0, un emplacement pour carte SD et une prise combo 3,5 mm sont présents. Il n’y a pas de port USB-C sur aucune des versions de cette machine, donc naturellement, une charge USB-PD plus polyvalente n’est pas disponible non plus.

Les autres caractéristiques partagées entre les deux modèles incluent deux haut-parleurs 2 W avec prise en charge DTS, prise en charge Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0.

Spécifications de base de RedmiBook

Le RedmiBook Pro contient les processeurs Intel Tigerlake de 11e génération, avec en tête d’affiche le Core i5-11300H quadricœur avec le GPU Iris Xe d’Intel. Il est associé à 8 Go de RAM à 3 200 MHz et à 512 Go de stockage NVMe. Une batterie de 46 Wh d’une autonomie de 10 heures alimente l’ordinateur portable avec un chargeur de 65 W pour l’assistance. Redmi affirme que ce chargeur poussera la batterie de 0% de charge à 50% en une demi-heure environ.

Les principaux différenciateurs de RedmiBook e-Learning Edition incluent les options CPU et SSD. L’Intel Core i3-1115G4 est proposé comme alternative au silicium. Vous sacrifierez la vitesse d’horloge de base et deux cœurs avec cette option, mais les performances des puces ne devraient pas trop différer dans une utilisation quotidienne.

Les acheteurs d’apprentissage en ligne peuvent également choisir un SSD de 256 Go, bien qu’il soit basé sur SATA. Encore une fois, vous sacrifierez une certaine vitesse par rapport au stockage de 512 Go basé sur NVMe.

Les deux ordinateurs portables arrivent avec Windows 10, et Redmi garantit que les deux peuvent être mis à niveau vers Windows 11 à ce moment-là. Microsoft Office 2019 arrive également au four, attirant davantage ceux qui se greffent à domicile.

Prix ​​et disponibilité de la série RedmiBook

Le RedmiBook Pro est disponible pour Rs 49 999 (~ 672 $), ce qui est inférieur à l’Inspiron de Dell, aux 15s de HP et à la série Ideapad de Lenovo sur le marché des ordinateurs portables de 15 pouces en Inde.

L’édition e-learning RedmiBook de 256 Go sera au prix de 41 999 Rs (~ 565 $) et est sans doute le meilleur achat si la puissance brute n’est pas ce que vous recherchez. Pour accrocher l’option 512 Go, vous aurez besoin de Rs 44 999 (~ 605 $).

Les deux RedmiBooks seront disponibles à un prix légèrement inférieur au prix catalogue avec certaines offres bancaires et commenceront à être expédiés le 6 août dans les magasins en ligne et physiques de Xiaomi et Flipkart.

Malgré la popularité de Redmi dans l’espace des smartphones et les précédentes offres d’ordinateurs portables de Xiaomi, la marque aura raison de se mesurer à ces poids lourds de l’informatique établis. Le RedmiBook semble un bon début.

Mais que pensez-vous du RedmiBook ? Assurez-vous de nous le faire savoir dans les commentaires et de voter dans notre sondage ci-dessus.