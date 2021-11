La série Samsung Galaxy Note 20 obtient la version bêta de One UI 4, S20 suivra bientôt

Après avoir ouvert son programme bêta One UI 4 à ses smartphones phares 2021, Samsung ouvrirait désormais le programme bêta pour certains de ses produits phares 2020, à savoir la série Galaxy Note 20.

SamMobile a repéré la mise à jour ainsi que le journal des modifications complet, qui devrait correspondre en grande partie à ce que nous avons vu jusqu’à présent dans la version bêta de One UI 4 avec des appareils comme le Galaxy S21. Cela inclut des paramètres de confidentialité améliorés, des mises à jour de l’apparence générale avec un nouveau moteur de thème semblable à la couleur dynamique de Material You, de nouveaux widgets, etc.

La dernière version bêta de One UI 4 déployée pour le Galaxy S21 était remplie de corrections de bugs, car nous sommes proches de la version stable de la mise à jour.

Certains utilisateurs au Royaume-Uni prétendent avoir reçu la version bêta du Galaxy S20, mais il existe des rapports contradictoires sur la disponibilité de la mise à jour. Nous avons contacté Samsung pour un mot officiel sur la disponibilité du déploiement bêta de One UI 4 et nous mettrons à jour une fois que nous aurons une réponse.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que davantage de produits phares de Galaxy ne deviennent éligibles pour la version bêta avant la version stable.

Si vous avez un appareil Galaxy Note 20, assurez-vous de vérifier l’application Samsung Members pour voir si la version bêta est disponible pour vous. Il est apparemment disponible pour les propriétaires de Note 20 au Royaume-Uni, mais devrait bientôt arriver dans d’autres régions.

