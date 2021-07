La série Samsung Galaxy S20 est « renouvelée » avec des prix très bas

Si vous recherchez un bon smartphone mais que vous ne pouvez pas vous permettre le dernier et le meilleur, les smartphones de la série Samsung Galaxy S20 sont désormais disponibles sur la boutique officielle « certifiée renouvelée » de Samsung.

Le programme existe depuis un certain temps et vend des téléphones du Galaxy S9+ et plus récents. La série S20 est le dernier ajout à la gamme et peut être achetée pour aussi peu que 250 $. Même avec la nouvelle série Galaxy S21 déjà disponible, c’est toujours une bonne affaire pour les smartphones qui n’ont qu’un an.

Bien sûr, il y a quelques mises en garde, telles que le fait évident qu’ils sont “certifiés renouvelés”. Cela signifie que les appareils ont été remis à neuf “à l’état neuf”, y compris le remplacement de la batterie et le test des capteurs.

Les smartphones Galaxy regorgent de nos meilleures innovations, et Samsung Certified Re-Newed les met à votre service, de la connectivité 5G ultrarapide à la vidéo 8K et à la puissance de la batterie qui dépasse la barre des 24 heures.

L’autre condition est que les prix les plus bas dépendent de la valeur de reprise. Donc, si vous avez un smartphone supplémentaire qui traîne, vous pourrez peut-être bénéficier d’une remise importante sur certains des meilleurs téléphones Android du marché. Par exemple, selon l’échange, vous pouvez acheter un Galaxy S20 Ultra “comme neuf” pour seulement 550 $. Cela vous donne un appareil photo “Space Zoom” 108MP de moins de la moitié du coût initial de l’appareil.

Cela dit, il y a certains avantages à acheter un téléphone renouvelé de Samsung. La société souligne son processus d’inspection rigoureux pour s’assurer que les téléphones fonctionnent comme s’ils étaient neufs. Ils sont également livrés avec une garantie standard d’un an en cas de défauts.

En plus d’être relativement bon marché, l’achat de smartphones renouvelés est également bon pour l’environnement. Cela peut aider à réduire les déchets électroniques, et Samsung a même son programme Galaxy Upcycling pour utiliser les anciens smartphones Galaxy comme appareils IoT pour la maison intelligente.

Toute personne à la recherche d’un nouveau smartphone devrait certainement envisager d’acheter un appareil renouvelé certifié de Samsung, en particulier à ces prix. Vous pouvez en savoir plus sur cette bonne affaire ici, y compris comment vous pouvez marquer gratuitement le Galaxy S20.

