La série Samsung Galaxy S21 obtient le patch de janvier 2022

Samsung a parcouru un long chemin depuis ses jours TouchWiz où il était fréquemment critiqué pour sa lenteur de déploiement de logiciel. La société a réussi à établir une nouvelle référence en mettant à jour tous ses récents produits phares et appareils de milieu de gamme vers Android 12/One UI 4 en un temps record et en surpassant son propre calendrier. Cependant, le fabricant coréen de smartphones n’est pas d’humeur à ralentir et a maintenant publié le correctif de sécurité de janvier 2022 pour la série Samsung Galaxy S21.

SamMobile rapporte que le correctif de sécurité avec le micrologiciel BULF est disponible pour les trois variantes S21 aux Pays-Bas uniquement pour le moment. D’après les antécédents de l’entreprise, un déploiement plus large devrait avoir lieu dans les prochains jours. Outre les correctifs de sécurité, le journal des modifications mentionne également « la stabilité globale des fonctions ». Cela en soi ne veut pas dire grand-chose, mais j’espère que Samsung a corrigé tous les bogues signalés par les propriétaires de Galaxy S21 après l’installation de la mise à jour Android 12.

La série S21 a été la première de la gamme Samsung à recevoir la mise à jour Android 12 en novembre dernier. La version initiale a été retirée après quelques semaines en raison de certains bogues, mais la société les a rapidement résolus et a repris le déploiement en décembre. Le correctif de janvier 2022 est la première mise à jour qu’il reçoit après cela, il devrait donc comporter quelques améliorations sous le capot. Vous pouvez vérifier si la mise à jour est disponible en téléchargement sur votre Galaxy S21 en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Samsung est généralement plus rapide que Google dans la mise à jour de ses appareils phares vers le dernier correctif de sécurité mensuel. Alors que ce dernier a réussi à déployer la mise à jour de janvier 2022 quelques jours avant le géant coréen des smartphones cette fois-ci, ses téléphones phares – les Pixel 6 et 6 Pro – ne devraient recevoir le correctif que fin janvier. Ainsi, malgré le retard, Samsung a de nouveau réussi à battre Google en déployant le correctif de sécurité mensuel sur ses appareils phares. Il est également important de noter que la série S21 n’est pas le premier appareil Samsung à recevoir le correctif de janvier 2022, car le Galaxy A51 de milieu de gamme l’a reçu la semaine dernière.

