La série Samsung Galaxy S21 reçoit la mise à jour One UI 4 et Android 12

Samsung déploie One UI 4 et Android 12 sur les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra. La mise à jour apporte de nouvelles options de personnalisation majeures, ainsi que les fonctionnalités de confidentialité améliorées d’Android 12. La société indique que cette mise à jour sera bientôt déployée sur les précédentes séries Galaxy S, Note, Galaxy A, pliables et tablettes.

L’heure est enfin arrivée ! Samsung a annoncé qu’il commencerait à déployer sa grande mise à jour One UI 4 et Android 12 sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra à partir d’aujourd’hui, le 15 novembre.

Cette nouvelle intervient après un programme bêta One UI 4 de deux mois pour la série Galaxy S21. La plupart des changements que Samsung déploie aujourd’hui sont disponibles dans le programme bêta depuis septembre. Mais comme c’est le cas avec les versions stables par rapport aux versions bêta, la mise à jour déployée aujourd’hui sera beaucoup plus raffinée et sans bogue que n’importe laquelle des versions précédentes.

Le skin logiciel One UI 4 de Samsung et Android 12 apportent de nouvelles options de personnalisation à la série S21. Les utilisateurs auront accès à de nouvelles palettes de couleurs, qui modifieront l’apparence de votre écran d’accueil, les icônes d’application, les notifications et le fond d’écran de l’écran d’accueil. Samsung déploie également des widgets « réinventés », qui permettent une personnalisation plus poussée.

De nouvelles fonctionnalités emoji, GIF et autocollants sont ajoutés à l’application clavier Samsung. Peu de détails ont été donnés dans le communiqué de presse, bien que Samsung ait fourni une vidéo (ci-dessous) d’une fonctionnalité Expressive Emoji. Vous pouvez sélectionner deux emoji dans le clavier et les envoyer sous forme de GIF animé via une application de messagerie.

C’est d’Android 12 dont nous parlons, donc la série Galaxy S21 bénéficie également de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité. Le tableau de bord de confidentialité d’Android 12 arrive sur les téléphones S21, qui regroupe tous les contrôles de sécurité et de confidentialité sous un même toit. Vous recevrez également des notifications lorsqu’une application tente d’accéder à votre caméra ou à votre microphone. Vous pouvez même désactiver complètement l’accès au microphone et à la caméra à partir du menu des paramètres rapides.

Si vous êtes propriétaire d’un Galaxy S21, accédez à Paramètres > Mise à jour du logiciel pour vérifier la mise à jour Android 12. S’il est disponible, appuyez sur Télécharger et installer ou Télécharger maintenant pour commencer le processus de mise à jour. Comme toujours, si vous possédez une variante S21 de marque opérateur, vous devrez attendre un peu pour que la mise à jour arrive sur votre appareil.

Samsung dit que One UI 4 et Android 12 seront « bientôt » disponibles pour les précédents Galaxy S, Note, Galaxy A, pliables et tablettes. Notamment, les Galaxy Note 20, Z Flip 3 et Z Fold 3 peuvent déjà s’inscrire à leurs programmes bêta One UI 4 respectifs. Assurez-vous de consulter les articles sur le lien pour voir si la mise à jour est disponible dans votre région.

Si vous ne possédez pas de téléphone Samsung, vous pouvez vous rendre ici pour savoir quand exactement la mise à jour Android 12 arrivera sur votre appareil.

