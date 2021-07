La série Samsung Galaxy S22 n’aura pas de caméras sous-écran

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Un leaker de Twitter a affirmé qu’aucun des téléphones de la série Galaxy S22 n’aura de caméra selfie sous l’écran. Le leaker ajoute que les téléphones seront lancés en janvier 2022 et que le modèle Ultra aura un appareil photo 108MP.

Nous avons juste dépassé le milieu de 2021, mais nous avons déjà vu une tonne de rumeurs et de fuites sur le Galaxy S22 avant sa date de lancement supposée en 2022. Maintenant, un informateur fréquent a fait quelques autres déclarations sur les produits phares de Samsung en 2022.

Selon le leaker Twitter FrontTron, aucun des téléphones de la série Galaxy S22 ne sera équipé d’une caméra selfie sous l’écran. Cela corrobore un précédent rapport en provenance de Corée. Le pronostiqueur Twitter a également affirmé que les appareils seraient lancés en janvier 2022, ce qui serait conforme à la famille Galaxy S21.

FrontTron affirme également que Samsung utilisera un appareil photo principal de 108 MP pour le Galaxy S22 Ultra, démentant un rapport douteux plus tôt cette semaine selon lequel le produit phare Ultra de Samsung aura un appareil photo de marque Olympus de 200 MP. Ce n’est pas non plus la première fois que nous entendons parler d’un appareil photo principal de 108 MP pour le prochain modèle Ultra, car un autre leaker Ice Universe a également affirmé que Samsung offrirait un capteur 108 MP amélioré.

Ce n’est pas la seule rumeur liée à l’appareil photo que nous avons entendue récemment, car FrontTron a précédemment affirmé que les Galaxy S22 et S22 Plus seraient équipés d’appareils photo principaux de 50 MP au lieu de capteurs de 12 MP. Il semble donc que les variantes standard et Plus reçoivent une mise à niveau en retard à cet égard.

Quoi qu’il en soit, il semble que ceux qui espèrent un téléphone plein écran de la série Galaxy S22 pourraient être déçus. Pensez-vous que les prochains téléphones devraient avoir une caméra selfie sous l’écran ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.