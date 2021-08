La série Samsung Galaxy S22 pourrait arriver avec un appareil photo principal 50MP RGBW

in

David Imel / Autorité Android

TL;DR

La série Samsung Galaxy S22 peut comporter un capteur RGBW 50MP. Théoriquement, ce capteur pourrait améliorer la sensibilité à la lumière du capteur dans certaines conditions.

Le lancement du Samsung Galaxy S22 est peut-être dans quelques mois, mais les fuites sont déjà abondantes et rapides. Le dernier conseil suggère que le premier produit phare de Samsung en 2022 pourrait comporter un système de caméra assez impressionnant.

Les premières rumeurs indiquaient l’utilisation d’un capteur 50MP sur toute la gamme Galaxy S22. Maintenant, une nouvelle astuce du pronostiqueur Yogesh, en réponse à un tweet de Ice Universe, suggère que ce capteur pourrait être une unité RGBW (rouge, vert, bleu et blanc).

Pourquoi utiliser un capteur RGBW ?

Il est beaucoup trop tôt pour confirmer l’une des spécifications de la série Galaxy S22, mais un capteur RGBW serait une inclusion intéressante. En théorie, l’ajout de pixels blancs devrait aider le capteur à acquérir plus d’informations lumineuses sur l’ensemble du spectre. Cela devrait améliorer les performances lumineuses globales du capteur dans les scènes plus sombres.

Le premier téléphone doté de cette technologie était le Huawei P8. Son capteur a pris des photos impressionnantes en son temps, mais a eu du mal à surexposer dans des scènes plus lumineuses. Considérant le téléphone lancé il y a une demi-décennie, nous imaginons que les progrès des capteurs et logiciels modernes atténueraient largement ce problème.

Samsung ne serait pas non plus la seule entreprise à travailler sur un téléphone avec ce capteur. À la fin de l’année dernière, Vivo a annoncé son intention de lancer un téléphone avec un capteur RGBW en 2021. Bien que le titre de l’appareil n’ait pas été révélé, il est possible que la technologie fasse ses débuts sur le successeur Vivo X60 centré sur l’appareil photo.

Bien que les conseils de Yogesh soient généralement fiables, vous devriez toujours prendre ces informations avec une pincée de sel. Après que le Galaxy Z Fold 3 ait fait ses débuts présumés plus tard ce mois-ci, Samsung ne lancera probablement la série Galaxy S22 qu’au premier trimestre 2022. Il y a beaucoup de temps pour que de nouveaux détails apparaissent.

D’autres rumeurs ont suggéré que la gamme phare suivante de Samsung pourrait faire des progrès significatifs dans les performances de l’appareil photo. La société travaillerait également sur un capteur 200MP et polirait son capteur 108MP actuel, alors attendez-vous à ce que cela fasse ses débuts sur un appareil (Samsung ou autre) à l’avenir également.