La série Samsung Galaxy S22 pourrait enfin apporter une charge beaucoup plus rapide

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Samsung teste apparemment une charge de 65 W pour la série Galaxy S22. Ce serait une mise à niveau majeure par rapport à la charge de 25 W de la famille S21. Ce serait également conforme aux appareils concurrents tels que OnePlus et Xiaomi.

La série Samsung Galaxy S22 n’est attendue qu’au début de 2022, mais cela n’a pas empêché un flot de rumeurs et de fuites apparentes de faire surface en ligne. La dernière fuite indique que les produits phares de Samsung en 2022 acquièrent des capacités de charge rapide attendues depuis longtemps.

Le pronostiqueur régulier de Twitter, FrontTron, a affirmé que la charge de 65 W était en cours de test pour les trois modèles Galaxy S22. Le leaker avait précédemment affirmé que “Rainbow” est le nom de code de la famille Galaxy S22 et que les modèles individuels sont nommés “rouge” (standard S22), “vert” (S22 Plus) et “bleu” (S22 Ultra). Découvrez le tweet ci-dessous.

Ce serait une avancée majeure pour Samsung, car il insiste largement sur l’utilisation de vitesses de charge filaires de 25 W pour ses téléphones phares. Nous avons vu des capacités de charge de 45 W sur le S20 Ultra et le Galaxy Note 10 Plus, mais le temps de charge réel ne semblait pas si différent de l’utilisation de l’adaptateur de 25 W.

Les appareils concurrents tels que le OnePlus 9 Pro et le Xiaomi Mi 11 Ultra offrent des vitesses de charge de 65 W ou plus, ce qui permet une charge complète en moins de 40 minutes (ou 29 minutes dans le cas de OnePlus). En comparaison, le Galaxy Note 20 Ultra atteint 100 % de sa capacité en un peu plus de 70 minutes via une charge de 25 W. Il y a donc certainement du temps à gagner ici.

Une charge plus rapide a cependant tendance à dégrader la santé de la batterie à un rythme plus rapide que des vitesses de charge plus lentes, donc cela pourrait être un problème pour la société coréenne si elle emprunte cette voie. Cependant, nous avons vu des OEM résoudre ce problème avec des fonctionnalités telles que la charge intelligente, qui apprend de votre utilisation et n’atteint que 100 % lorsque vous avez réellement besoin de votre appareil.

Pensez-vous que Samsung devrait améliorer les vitesses de charge pour la série Galaxy S22 ou la charge de 25 W est-elle suffisante ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.