La série Samsung Galaxy Tab S7 emprunte la meilleure fonctionnalité multitâche du Galaxy Z Fold 3

Samsung a commencé à proposer de nouvelles mises à jour à la série Galaxy Tab S7, y compris une poignée de fonctionnalités multitâches vues pour la première fois sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3.

Les nouvelles fonctionnalités sont déployées sur les meilleures tablettes Android de Samsung dans le cadre d’une nouvelle mise à jour basée sur One UI 3.1, selon SamMobile. Bien que la mise à jour du micrologiciel soit une mise à niveau mineure de One UI 3.0, elle apporte quelques fonctionnalités pratiques de One UI 3.1.1 qui devraient améliorer votre expérience de productivité avec les tablettes.

Une fonctionnalité portée de la gamme pliable de Samsung est la barre des tâches persistante. C’est une fonctionnalité utile qui vous permet d’épingler vos applications préférées sur le côté de l’écran afin que vous puissiez rapidement basculer entre elles sans avoir à accéder à l’écran d’accueil ou à ouvrir le tiroir d’applications.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Vous pouvez également désormais gérer plusieurs fenêtres, même pour les applications qui ne prennent pas en charge cette fonctionnalité. Avec la fonction multi-fenêtres, vous pouvez ouvrir toutes les applications sous forme de fenêtres contextuelles ou en mode écran partagé.

Ces fonctionnalités peuvent être activées en allant dans le menu Paramètres, en ouvrant Fonctionnalités avancées, puis en sélectionnant Labs. Samsung a récemment annoncé que ces capacités étaient également disponibles sur ses anciens téléphones pliables, notamment le Galaxy Z Fold 2 5G, le Galaxy Z Flip 5G et le Galaxy Z Flip d’origine dans le cadre d’une prochaine mise à jour One UI 3.1.1.

Vous pouvez accéder aux nouvelles fonctionnalités en installant la version du firmware T87xXXU2BUC6 sur les Galaxy Tab S7 et Tab S7+. Pour la Galaxy Tab S7 FE, la version du firmware est T73xXXU1AUH6.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

montre connectée

Test Fitbit Charge 5 : du bracelet basique à la pseudo smartwatch

Le Charge 5 est le dernier tracker de fitness de Fitbit, et c’est facilement le meilleur groupe de l’entreprise à ce jour. Il a été mis à jour pour refléter le nouveau langage de conception de Fitbit comme on le voit sur les modèles Luxe, Versa 3 et Sense, et il comporte certains de ses capteurs de santé les plus avancés. Même s’il s’agit du groupe de fitness le plus cher de Fitbit, nous pensons toujours que vous devriez considérer cet appareil par rapport à la plupart des montres connectées Android.