La série Sex Pistols In Peril alors que Johnny Rotten s’apprête à tuer le spectacle

La série FX « Pistol » est en danger après que Johnny Rotten a refusé l’autorisation de diffuser la musique des Sex Pistols.

Les anciens membres du groupe ont atterri devant la Haute Cour de Londres pour résoudre le différend. Le chanteur principal Johnny Rotten, de son vrai nom John Lydon, défend un procès du guitariste Steve Jones et du batteur Paul Cook. Le duo a poursuivi Lydon après qu’il ait refusé d’autoriser les tubes des Sex Pistols, “God Save the Queen”, pour la série.

La série est basée sur les mémoires de Jones, “Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol”. Lydon a également refusé que la chanson soit utilisée pour l’émission Netflix, “The Crown”, ce que ses camarades de groupe en voulaient. Le différend juridique actuel porte sur la langue du contrat du groupe de 1988. Il dit que les licences pour la musique peuvent être accordées par accord de la majorité du groupe.

Lydon soutient que le contrat n’a jamais été respecté et que toute demande de licence est sujette au veto des membres individuels du groupe. L’avocat de Lydon a déclaré au Telegraph qu’il craignait que le procès ne soit une tentative de prendre le contrôle de la musique du groupe.

Plus tôt cette année, Johnny Rotten a confirmé qu’il cherchait des conseils juridiques pour l’émission.

Il a dit que le scénario avait été écrit sans son consentement et qu’il n’avait pas son mot à dire sur le casting. Anson Boon devrait jouer Lydon dans la série. « Désolé, tu penses que tu peux faire ça, comme marcher sur moi – ça n’arrivera pas. Pas sans un énorme, énorme combat de f ** king », a déclaré Lydon au Telegraph.

« Je suis Johnny, vous savez, et quand vous interférez avec mes affaires, vous allez avoir la fin amère de mes affaires en conséquence. C’est une honte. J’ai dirigé ce groupe. Je suis l’homme qui a écrit les mots. J’ai fourni l’image et la direction, et je pense que les questions dépendent de leurs actions ici. S’ils avaient besoin d’être cet écureuil secret à ce sujet, alors ils doivent avoir quelque chose à cacher.

L’audience de l’affaire s’est poursuivie aujourd’hui. L’avocat représentant Jones et Cook dit qu’ils ont le soutien du bassiste Glen Matlock et de la succession du remplaçant de Matlock, Sid Vicious. La mini-série en six parties sera réalisée par Danny Boyle, mais Lydon n’aime pas la façon dont la série le dépeint.

Il dit que cela le dépeint comme “le petit gamin ennuyeux avec la grande structure osseuse qui en demande toujours plus”. Le procès se poursuivra jusqu’à la semaine prochaine.