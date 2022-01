La série Sonic Prime de Netflix obtient des figurines, des costumes et plus encore

Maintenant que 2021 est enfin derrière nous, nous pouvons nous tourner vers l’avenir radieux qui est 2022 – qui sera bientôt connu comme « l’année où cette émission Sonic a été diffusée sur Netflix ». Probablement.

Oui, Sonic Prime, une série de 24 épisodes de Sega, Wild Brain et Man of Action, devrait sortir sur nos écrans plus tard cette année. Alors que sa sortie se rapproche de plus en plus, il est maintenant annoncé que JAKKS Pacific s’est associé à Sega pour une nouvelle gamme de produits dérivés Sonic sur le thème du spectacle.

Dans le cadre de ce partenariat, JAKKS produira « des figurines articulées, des ensembles de jeu, des véhicules, des peluches et autres objets de collection » ainsi que des costumes et des accessoires de costumes sous son label Disguise. Nous avons hâte de voir ces costumes Sonic arriver sur le marché – vous imaginez-vous ? – nous veillerons donc à garder un œil sur ceux-ci.

« SEGA a fait un travail formidable en racontant l’histoire de Sonic à travers une multitude de forums médiatiques », déclare Craig Drobis, vice-président senior du marketing chez JAKKS Pacific. « En plus des jeux vidéo à indice d’octane élevé qu’ils continuent de sortir et du Sonic Movie 2 à venir l’année prochaine, la première de Sonic Prime sur Netflix en 2022 gardera les fans engagés avec la propriété et donnera à JAKKS un tout nouveau multivers Sonic à explorer à travers des jouets et déguisements. »

« Nos clients ne sont pas seulement des enfants, mais aussi des collectionneurs », dit-il, « et cette marque fait toujours mouche auprès des détaillants et des fans année après année. »

Sonic Prime sera diffusé sur Netflix en 2022.

Vous attendez avec impatience la nouvelle série Sonic ? Parviendrez-vous dans la rue avec votre nouveau costume Sonic lorsqu’il sera disponible ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.