La série spin-off de Shining ne se produira pas sur HBO Max et se déplacera ailleurs – Rapport

Le réalisateur de Star Wars et Star Trek JJ Abrams et son studio Bad Robot travaillent sur une émission télévisée dérivée se déroulant dans l’univers de The Shining dans le cadre de son accord avec WarnerMedia, mais il semble maintenant qu’il trouvera une nouvelle maison en dehors de HBO Max. Selon Deadline, WarnerMedia et Warner Bros. TV ont plutôt décidé d’acheter l’émission sur un autre réseau.

Les sources du site ont déclaré que les dirigeants de HBO Max aimaient le pitch de l’émission, qui s’appelle Overlook, mais pensaient que cela “ne leur convenait pas pour le moment”. On dit que l’émission présente des “personnages emblématiques” de l’univers de Stephen King, et qu’elle creuserait dans “des histoires inédites et terrifiantes de l’hôtel hanté le plus célèbre de la fiction américaine”.

Quant à savoir où se terminera Overlook, nous ne le savons pas encore, mais Deadline a annoncé qu’il devrait ” bientôt atterrir dans une nouvelle maison “. Selon The Hollywood Reporter, Netflix pourrait acheter Overlook.

The Shining a été initialement publié sous forme de roman en 1977 avant que Stanley Kubrick n’en fasse un film en 1980 avec Jack Nicholson et Shelley Duvall. Un livre de suite, Doctor Sleep, est sorti en 2013 et il a été adapté dans un film avec Ewan McGregor en 2019.

En 2019, Abrams, Katie McGrath et leur studio Bad Robot ont conclu un accord de 250 millions de dollars avec WarnerMedia pour développer de nouveaux projets, notamment des jeux vidéo. Plus tôt cette année, Bad Robot Games a annoncé avoir levé 40 millions de dollars pour aider à financer le développement d’une nouvelle IP AAA.