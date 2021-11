La série SteamWorld passe à la 3D avec Headhunter

Thunderful Games a présenté les détails de la dernière entrée de la série SteamWorld acclamée par la critique, Chasseur de têtes SteamWorld, lors de son événement Thunderful World, accompagné d’une bande-annonce montrant comment le style artistique SteamWorld se traduit dans la troisième dimension.

Présentée comme une aventure coopérative à la troisième personne, la première de SteamWorld Headhunter est légère sur les détails, mais fait allusion à la direction du gameplay dans la bande-annonce. La courte vidéo montre deux robots en train de s’affronter en plein midi. Quand un robot tire sur l’autre et qu’ils vont vérifier le corps, la tête manque. Le coup final est de cette même tête sur quatre appendices de jambe en forme d’araignée sautant vers l’autre robot, suggérant que l’échange de têtes ou le détournement de corps pourrait être un mécanicien dans le jeu final.

La série de jeux SteamWorld est connue pour sa réinvention, allant des pièges d’action de recherche de SteamWorld Dig au gameplay 2D XCOM de SteamWorld Heist. La série a même essayé le combat de cartes avec SteamWorld Quest. Mais tous ces jeux étaient fermement ancrés dans la 2D, alors que Headhunter est une affaire de 3D. Il sera intéressant de voir comment Thunderful Games va créer l’ambiance et le ton de la série SteamWorld dans la troisième dimension, mais si la bande-annonce est quelque chose, la série est entre de bonnes mains.

Jusqu’à présent, Image and Form était le développeur de la série, mais Thunderful lui-même est présenté comme le développeur de Headhunter. On ne sait pas si le premier aura l’un de ses doigts dans le développement du jeu, surtout compte tenu de la façon dont il a été incorporé dans Thunderful Games proprement dit. Nous savons que le nom Image and Form est toujours utilisé dans le matériel promotionnel de The Gunk, son premier jeu majeur loin de l’univers SteamWorld. Le temps nous dira si Headhunter maintient la qualité pour laquelle le nom SteamWorld est généralement connu.