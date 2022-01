La série Surface Duo pourrait ignorer Android 12 en faveur d’Android 12L à la place

David Imel / Autorité Android

La série Surface Duo de Microsoft ignorerait Android 12 au profit d’Android 12L. Cette mise à jour devrait apporter plusieurs fonctionnalités pratiques à la série pliable à double écran.

La série Surface Duo de Microsoft a été un peu un désastre, c’est un euphémisme. Ceci est en grande partie dû aux pliables à double écran ayant une tonne de bugs et un manque général de finition logicielle. Cela n’a pas aidé que l’entreprise traîne les pieds avec des mises à jour majeures pour le modèle d’origine comme Android 11.

Maintenant, Windows Central rapporte que Microsoft ignorera la mise à jour Android 12 pour le Surface Duo, citant ses propres sources. Au lieu de cela, il a affirmé que Microsoft apporterait à la place la prochaine mise à jour Android 12L à la gamme Surface Duo.

Il n’y a pas de mot sur un calendrier pour la mise à jour de la série, mais on pense que Microsoft veut la publier plus rapidement que le déploiement d’Android 11. Là encore, c’est une barre très basse car le Surface Duo d’origine n’a toujours pas reçu Android 11 plus d’un an après la première mise à jour disponible. Ainsi, la sortie d’Android 12L huit mois après sa première disponibilité serait encore techniquement un déploiement plus rapide.

Néanmoins, Android 12L apporte de nombreuses améliorations aux appareils à grand écran comme les tablettes et les téléphones pliables. Ces ajouts incluent une fonctionnalité d’écran partagé par glisser-déposer, une barre des tâches et une interface plus adaptative. Nous espérons que cette nouvelle mise à jour Android apportera également une stabilité améliorée à la gamme Surface Duo, car cela reste l’un des plus gros problèmes avec les pliables à double écran de Microsoft.

