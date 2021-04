La série télévisée Chucky de Don Mancini a commencé le tournage et sera diffusée plus tard cette année ⋆ .

]]>]]>

L’année dernière, il a été annoncé que Un jeu d’enfant le créateur Don Mancini devait développer une série télévisée pour Syfy, intitulée Chucky, et maintenant, il semble que la production de la série d’horreur ait commencé.

S’adressant à Twitter, Mancini a non seulement révélé que le tournage avait commencé le Chucky cette semaine, mais il sera présenté en première sur USA Network et Syfy plus tard cette année.

Ce n’est pas une blague du poisson d’avril. #CHUCKY la série est officiellement en production et arrive sur @USA_Network et @SYFY cet automne. Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps… assistez au marathon du film Chucky diffusé TOUTE LA JOURNÉE aujourd’hui sur SYFY! pic.twitter.com/GXhBN4TPvH – Don Mancini (@RealDonMancini) 1 avril 2021

Brad Dourif est confirmé pour revenir une fois de plus à la voix de la poupée titulaire Chucky, après avoir figuré dans chaque single Un jeu d’enfant tranche de film dans la chronologie originale. Fiona Dourif, qui a joué Nica en 2016 Malédiction de Chucky, et sa suite directe de 2017 Culte de Chucky, est sur le point de retrouver Mancini. Jennifer Tilly reviendra également dans la franchise en tant que Tiffany Valentine aux côtés de Devon Sawa. Zackary Arthur, Teo Brione, Alyvia Alyn Lind et Björgvin Arnarson.

Don Mancini est sur le point d’écrire et de jouer le rôle de showrunner dans la série ainsi que de diriger le premier épisode. Le producteur franchisé David Kirschner sera également producteur exécutif avec Nick Antosca (Chaîne zéro) et Harley Peyton (Pics jumeaux).

