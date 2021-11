La série télévisée Chucky est un succès, et pour cause

Lorsque le remake de Child’s Play est sorti en 2019, il semblait que la franchise originale de Chucky était peut-être terminée. Heureusement, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. La première saison de la nouvelle série télévisée Chucky a été un grand succès sur Syfy et USA Network.

L’emblématique Brad Dourif est de retour en tant que poupée tueuse titulaire (qu’il exprime depuis le jeu d’enfant original de 1988). Jusqu’à présent, le spectacle est un régal absolu et un succès auprès des fans.

1. Une nouvelle approche : de quoi parle la série télévisée Chucky ?

Chucky ressemble à une nouvelle approche de la franchise, bien qu’à bien des égards, il s’agisse d’une approche de retour aux sources. Après les trois premiers films Child’s Play, qui se concentraient sur Andy, le garçon qui possédait le premier la poupée Chucky, les films se sont tournés vers Chucky lui-même en tant que star de Bride of Chucky et Seed of Chucky. Depuis lors, nous avons surtout vu Chucky interagir avec des victimes plus âgées. Jusqu’à maintenant.

En rapport: Chaque film de Chucky classé

La série télévisée Chucky est davantage axée sur Chucky en tant que jouet pour enfants. Cela le remet dans une position intéressante en tant que monstre d’horreur. Il arrive à se retrouver dans des endroits inattendus et influence les enfants qui sont moins susceptibles de paniquer à la vue d’une poupée sensible.

Reprenant là où Cult of Chucky s’était arrêté en 2017, la série Chucky voit un adolescent nommé Jake acheter une poupée Chucky lors d’un vide-grenier. Comme les fans s’en souviendront, le tueur en série Charles « Chucky » Lee Ray a trouvé un moyen de planter son âme dans de nombreuses poupées dans Cult of Chucky, donc Jake n’a qu’un seul de ces tueurs miniatures grossiers.

Les choses deviennent rapidement incontrôlables alors que Chucky commence à cibler les enfants de la classe de Jake, tandis que des visages familiers arrivent en ville.

2. Horreur plus une douce histoire de passage à l’âge adulte

L’horreur est toujours meilleure avec des calques et des sous-textes, et la série télévisée Chucky fait du beau travail sur ce front.

Nous avons une idée de qui est Jake dès qu’il achète la poupée Chucky. Il collectionne des pièces pour un projet de sculpture en cours, et Chucky lui convient parfaitement. Jake vit avec son père, un veuf célibataire qui boit trop et ne comprend pas son fils artiste. Il en veut également au fait que Jake soit gay et n’essaie même pas de cacher son homophobie, détruisant finalement l’art de Jake dans un accès de rage.

L’homosexualité de Jake est également au centre de la série. Non seulement cela invite-t-il la sympathie de Chucky – qui semble prêt à expier pour avoir maltraité son propre enfant queer dans Seed of Chucky – c’est également lié à la romance centrale de la série.

Voir également: Les meilleurs films d’horreur sur Netflix

Entre deux tentatives d’arrêter le déchaînement meurtrier de Chucky, Jake développe des sentiments et une relation avec son camarade de classe, Devon. Les films de Chucky ont toujours eu des nuances étranges, rendues littérales dans des films ultérieurs comme Seed of Chucky. Le créateur de la franchise Don Mancini, qui est également le showrunner de la série télévisée Chucky, est lui-même gay.

Chucky raconte une histoire émouvante sur le fait de grandir queer en Amérique.

Mancini a déclaré à The Advocate que la série Chucky était un projet très personnel pour lui. « Le protagoniste est un garçon gay de 14 ans qui fait face à de nombreux problèmes que j’ai traités en tant que garçon gay de 14 ans à la fin des années 70 », a-t-il déclaré. « Cette émission utilise Chucky comme métaphore de l’intimidation, la culture de l’intimidation qui, malheureusement, est toujours présente chez les jeunes d’aujourd’hui. »

Tout cela permet à Chucky d’être une représentation vraiment émouvante et même édifiante de la jeunesse. « L’une des choses qui pourraient surprendre les gens avec la série est la quantité de cœur qu’elle a réellement », a poursuivi Mancini. « Et l’un de nos objectifs avec le spectacle est de faire non seulement crier et rire les gens de la manière attendue, mais ils pourraient aussi se retrouver à verser une larme. »

3. La télévision n’a pas adouci Chucky (ou atténué les meurtres)

Si vous craigniez qu’un passage à la télévision n’atténue le carnage auquel vous vous êtes habitué lors des précédentes sorties de Chucky, cela n’a certainement pas été le cas jusqu’à présent.

L’une des choses amusantes à propos des films de Chucky est la promesse de l’étrange. Quoi de moins menaçant qu’une poupée de deux pieds de haut vêtue de vêtements d’enfant aux couleurs vives ? Le contraste entre la présentation de Chucky et sa bouche grossière et sa propension à la violence est ce qui fait que ces films sont vraiment à la fois comédie et horreur.

Lire: Les meilleurs films d’horreur sur Amazon Prime

Et c’est juste l’équilibre que la série télévisée Chucky atteint.

Nous pouvons voir le côté obscur de Chucky dans tous ses extrêmes glorieusement déséquilibrés. Qu’il se roule joyeusement dans des aiguilles pleines d’opiacés hospitaliers ou qu’il traite ses victimes par électrocution, incendie, coups de couteau ou chutes mortelles depuis des gratte-ciel, la personnalité tordue de Chucky est intacte et ses meurtres sont toujours aussi méchants.

4. La série télévisée Chucky a un héritage meurtrier

Don Mancini est incroyablement doué pour la construction du monde. Tous ses films Chucky sont des éléments importants d’un tout. Même les entrées sans doute moindres de la franchise sont liées aux futurs titres. La série télévisée Chucky ne fait pas exception. Alors que les premiers épisodes exploraient principalement de nouveaux territoires, ils plongent de plus en plus dans son propre passé.

Les favoris des fans Tiffany et Nica, interprétés respectivement par Jennifer Tilly et Fiona Dourif, sont également de retour.

Cela signifie que nous approchons de certaines intersections majeures de différents scénarios qui se construisent depuis 1988.

5. La promesse de plus de Chucky

Le redémarrage de Child’s Play en 2019 n’était pas particulièrement mauvais. Mais on est loin de l’éclat des films qui l’ont précédé. En s’appuyant substantiellement sur le passé, la série télévisée Chucky prouve que la franchise a encore des jambes. Il n’a jamais eu besoin d’aucun type de redémarrage ou de réimagination.

Chucky parvient à équilibrer parfaitement la construction du passé de la franchise avec un œil clair sur l’avenir. Ce spectacle joue les tubes tout en expérimentant et en se poussant dans de nouvelles et fraîches directions.

C’est un ajout essentiel à la saga Chucky en cours et un incontournable pour les fans et les nouveaux téléspectateurs. Si vous ne l’avez pas suivi, nous vous recommandons fortement de vous rattraper alors que la première saison s’accélère vers sa finale.

commentaires