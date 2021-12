La série télévisée en direct de Halo obtient une autre allumette avant la révélation des Game Awards

Cela a été un long voyage pour arriver ici, mais nous avons enfin notre deuxième regard sur le tant attendu Série télévisée d’action en direct Halo avant son dévoilement complet à Les récompenses du jeu plus tard cette semaine.

Nous avons eu notre premier aperçu du projet souvent retardé lors de la vitrine du 20e anniversaire de la Xbox en novembre, lorsque Xbox a présenté pour la première fois un très bref aperçu de ce à quoi ressemble un Master Chief dans le monde réel.

Maintenant, un autre teaser rapide montre plus du monde cinématographique: un plan rapide montre des marines dans un bunker et une partie de ce matériel industriel/science-fiction désormais emblématique. Jetez un œil ci-dessous.

L’adaptation du jeu vidéo est une série de neuf épisodes qui sera lancée sur Paramount Plus aux États-Unis, et elle devrait être diffusée au cours du premier trimestre 2022. En espérant que nous obtiendrons une date de sortie appropriée lorsque la première bande-annonce complète sortira aux Game Awards , où Geoff Keighley s’est vanté que le mégashow marketing présentera «au moins 40 jeux» et offrira «de vrais trucs de nouvelle génération».

Si vous souhaitez en savoir plus sur le spectacle avant son véritable dévoilement demain (ou très tôt vendredi, pour nous les Européens), vous serez heureux d’apprendre que Pablo Schreiber d’American Gods sera l’homme derrière le casque emblématique dans le spectacle, Natascha McElhone est le Dr Catherine Elizabeth Halsey, et l’actrice de Cortana, Jen Taylor, reprendra également son rôle pour le spectacle.

La série a connu un développement assez difficile, et plus tôt cette année, nous avons entendu dire que Steven Kane – showrunner de la série produite par Paramount – ne reviendra pas dans la série pour sa deuxième saison.