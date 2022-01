La série télévisée Fallout d’Amazon entre en production cette année

La série télévisée d’Amazon basée sur les jeux vidéo Fallout entre en production cette année. Deadline and Variety rapportent que Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) et Graham Wagner (Silicon Valley) seront les showrunners du projet ; le compte Twitter officiel de Fallout a retweeté l’histoire de Deadline en guise de confirmation.

L’émission Prime Video sera produite par Jonathan Nolan et Lisa Joy, créateurs de Westworld. Todd Howard de Bethesda Game Studios et James Altman de Bethesda Softworks sont également à bord en tant que producteurs exécutifs. Nolan dirigera le premier épisode, selon Deadline and Variety.

Le spectacle a été annoncé pour la première fois en juillet. « Fallout est l’une des plus grandes séries de jeux de tous les temps », ont déclaré Joy et Nolan dans une déclaration au Hollywood Reporter à l’époque. «Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d’innombrables heures que nous aurions pu passer avec notre famille et nos amis. Nous sommes donc incroyablement excités de nous associer à Todd Howard et au reste des brillants fous de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et sombre et drôle avec Amazon Studios.

Les jeux vidéo Fallout sont des RPG post-apocalyptiques se déroulant dans un futur alternatif inspiré de l’imagerie américaine d’après-guerre des années 50. Bethesda a acquis les droits de la série en 2004 et a sorti Fallout 3 en 2008. Le jeu principal le plus récent, Fallout 4, est sorti en 2015, tandis que le spin-off multijoueur Fallout 76 est sorti en 2018. Aucun titre à venir de Fallout n’a été annoncé, mais à venir les jeux de la série seront probablement exclusifs aux plates-formes Xbox et PC en raison de l’acquisition de Bethesda par Microsoft.