La série télévisée Fallout des créateurs de Westworld entre bientôt en production

La série télévisée Fallout de Jonathan Nolan et Lisa Joy, le duo le plus connu pour avoir co-créé Westworld, entrerait en production en 2022.

Un rapport de Deadline indique que la série de Kilter Films et d’Amazon Studios est enfin en train de se réunir. Nolan dirigera le premier épisode de Fallout tout en assurant simultanément les fonctions de producteur avec Lisa Joy. Les showrunners incluent Geneva Robertson-Dworet de Captain Marvel et Graham Wagner, l’un des esprits derrière la Silicon Valley. Parlez d’un line-up d’étoiles.

Todd Howard et James Altman de Bethesda seront également parmi les producteurs exécutifs de la série. Il y aura donc un certain oubli de la part des personnes qui remettront la création de Fallout 3 et Fallout 4. Espérons que cela signifie que cela finira comme l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo.

En 2020, lorsque Amazon Studios a obtenu la licence de Fallout, un teaser de l’émission a été publié sur Twitter que vous pouvez consulter ci-dessous.

Amazon Studios et Kilter Films n’ont pas encore de date exacte de début de production, bien que toutes les personnes impliquées insistent sur le fait que cela se produira cette année. En rien d’autre, la série sortira probablement bien avant Fallout 5, car Bethesda travaille toujours sur Starfield.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.