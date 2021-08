La série télévisée ‘Field of Dreams’ obtient une commande de série du service de streaming

Après plus de 30 ans depuis ses débuts, Field of Dreams obtient une adaptation de série télévisée et a déjà une commande de série auprès d’un grand service de streaming. Selon The Hollywood Reporter, Peacock a repris le spectacle, qui est développé par Mike Schur, créateur de The Good Place. Schur, un grand fan de baseball, écrira et produira la série, avec Lawrence Gordon, qui a produit le film mettant en vedette Kevin Costner en 1989. David Miner et Morgan Sackett (Hacks, Rutherford Falls) coproduiront également.

Field of Dreams était basé sur le roman Shoeless Joe de 1982 de WP Kinsella et mettait en vedette Costner dans le rôle de Ray Kinsella, un producteur de maïs de l’Iowa qui se sent obligé de construire un terrain de baseball au milieu de son champ de maïs. Une fois terminé, le terrain attire les fantômes de nombreuses légendes du baseball professionnel, dont Shoeless Joe Jackson (joué par Ray Liotta). En plus de Costner, le film met également en vedette Amy Madigan, James Earl Jones et feu Burt Lancaster, dans ce qui serait son dernier rôle au cinéma.

On dit que la série réinvente le mélange de famille, de baseball, d'Iowa et de magie qui fait du film nominé aux Oscars, largement considéré comme un classique américain, si durable et si apprécié.

“Field of Dreams est un titre de film Universal emblématique des vénérables producteurs Lawrence et Charles Gordon, que nous n’aurions pu confier qu’à Mike Schur”, a déclaré Erin Underhill, présidente d’Universal TV. “Son talent, son amour pour le baseball et son respect pour ses thèmes font de lui le choix parfait pour revisiter ce film bien-aimé qui évoque la nostalgie et l’émotion viscérale chez tant de ses fans.” Lisa Katz, présidente de NBCUniversal Television and Streaming, a ajouté : “Au fil des ans, Field of Dreams est resté un favori des fans, conservant sa position légitime dans l’air du temps. C’est fantaisiste et ancré, un espace où Mike Schur excelle, et nous sommes hâte d’apporter une nouvelle version de ce classique à Peacock.”

Réalisé par Phil Alden Robinson (Band of Brothers), Field of Dreams est sorti en salles le 5 mai 1989 et est rapidement devenu un succès. Il a rapporté près de 85 millions de dollars au box-office, sur un budget de 15 millions de dollars, et il a été nominé pour trois Oscars : meilleur film, meilleure musique originale et meilleur scénario adapté. Il est largement considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps. En 2017, la Bibliothèque du Congrès a choisi de le conserver dans le National Film Registry des États-Unis en raison de son importance « culturellement, historiquement ou esthétiquement ».