La série télévisée La Roue du temps sur Amazon : à quoi s’attendre

La série télévisée Wheel of Time se dirige vers Amazon Prime Video, et elle promet d’être la prochaine grande série d’événements fantastiques.

Avec la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon dans près d’un an et le préquel de Game of Thrones de HBO House of the Dragon prévu pour 2022, ce sera une bonne occasion pour les fans de fantasy de faire le plein.

Alors, que savons-nous de la roue du temps ? Qui est à l’intérieur? Quand sort-il ? Comment pouvez-vous le regarder? Lisez la suite pour obtenir des réponses à ces questions et plus encore.

De quoi parle la série télévisée La Roue du temps ?

La roue du temps est une série de romans fantastiques de l’auteur américain Robert Jordan, lancée en 1990 et complétée à titre posthume par Brandon Sanderson. Bien qu’initialement prévu comme une série en six parties, La Roue du temps comprend 14 romans principaux, ainsi qu’un roman précédent, plusieurs nouvelles et deux livres d’accompagnement.

Les livres se déroulent dans un monde sans nom, bien que les fans l’aient connu sous le nom de Randlands ou le monde de la roue. L’histoire concerne une ancienne bataille entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Un ordre de femmes connu sous le nom d’Aes Sedai qui manie la magie combat les serviteurs du maléfique Dark One. Les deux parties recherchent un dragon réincarné qui pourrait faire pencher la balance des pouvoirs pour vaincre le Ténébreux. De jeunes réincarnations potentielles sont en fuite mais s’efforcent d’unir les royaumes contre les forces maléfiques qui les chassent.

La série télévisée Wheel of Time suivrait cette intrigue de très près.

Amazon décrit la série comme suit : « Se déroulant dans un monde épique et tentaculaire où la magie existe et où seules certaines femmes sont autorisées à y accéder, l’histoire suit Moiraine (Rosamund Pike), membre de l’organisation exclusivement féminine incroyablement puissante appelée Aes. Sedai, alors qu’elle arrive dans la petite ville de Two Rivers. Là, elle se lance dans un voyage dangereux à travers le monde avec cinq jeunes hommes et femmes, dont l’un est prophétisé être le Dragon Reborn, qui sauvera ou détruira l’humanité.

On ne sait toujours pas si la série s’en tiendra uniquement au premier livre de la série, L’il du monde, ou inclura des éléments de différents romans et courts métrages.

Quand et où peut-on le regarder ?

La série télévisée Wheel of Time sera diffusée exclusivement sur Amazon Prime Video dans plus de 240 pays et territoires dans le monde.

Les trois premiers épisodes devraient être diffusés le 19 novembre, et les épisodes suivants seront diffusés chaque semaine le vendredi à partir de ce moment.

Amazon a déjà confirmé une deuxième saison.

Compte tenu du budget énorme et du buzz précoce autour de la première saison – ainsi que du matériel source de 15 livres – il est probablement juste de s’attendre à des saisons futures au-delà également.

Qui est impliqué?

Le plus grand nom de la série télévisée Wheel of Time est Rosamund Pike (Gone Girl, Die Another Day, Pride & Prejudice). Les fans de Game of Thrones reconnaîtront Michael McElhatton pour son rôle de Roose Bolton. Et les fans d’horreur connaissent peut-être Zoë Robins du remake de Noël noir 2019.

Le casting principal de la série The Wheel of Time est le suivant :

Rosamund Pike comme Moiraine Damodred Daniel Henney comme Lan Mondragoran Josha Stradowski comme Rand al’Thor Madeleine Madden comme Egwene al’Vere Marcus Rutherford comme Perrin Aybara Zoë Robins comme Nynaeve al’Meara Barney Harris comme Mat Cauthon Sophie Okonedo comme Siuan Sanche Kae Alexander comme Min Forshaw Michael McElhatton comme Tam al’Thor Alvaro Morte comme Logain Ablar Juliet Howland comme Natti Cauthon Christopher Sciueref comme Abell Cauthon Lolita Chakrabarti comme Marin al’Vere Michael Tuahine comme Bran al’Vere Alexandre Willaume comme Thom Merrilin Johann Myers comme Padan Fain

Les livres La Roue du temps sont adaptés pour la télévision par le producteur exécutif et showrunner Rafe Judkins.

Uta Briesewitz a réalisé les deux premiers épisodes et est producteur exécutif avec Larry Mondragon et Rick Selvage de iwot productions, Mike Weber, Ted Field de Radar Pictures, Darren Lemke et Marigo Kehoe.

Les autres réalisateurs d’épisodes sont Wayne Che Yip, Salli Richardson-Whitfield et Ciaran Donnelly.

La série est coproduite par Amazon Studios et Sony Pictures Television.

La série télévisée La Roue du temps a-t-elle été affectée par COVID-19 ?

Le tournage était déjà assez avancé à Prague lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé. La crise mondiale de la santé publique a eu un impact sur pratiquement tous les aspects de la vie, y compris la production cinématographique et télévisuelle.

La roue du temps rejoint un grand nombre d’émissions comme The Morning Show d’Apple TV Plus, Gossip Girl de HBO Max, The Handmaid’s Tale de Hulu, Grace & Frankie de Netflix, Y: The Last Man de FX, et bien d’autres qui ont dû reporter la production en raison de la pandémie.

À quoi s’attendre

La série de livres fantastiques à succès n’a jamais été adaptée au cinéma ou à la télévision auparavant, ce sera donc un territoire inexploré, jusqu’à un certain point.

Il y a eu de nombreux jeux vidéo et bandes dessinées Wheel of Time, et même une bande originale inspirée des livres. Malgré plusieurs tentatives au cours des 20 dernières années, les séries et films précédents n’ont tout simplement jamais été présentés à l’écran.

La bande-annonce n’offre pas une tonne d’informations au-delà du ton sombre et épique de la série dans son ensemble. (Bien que les fans des livres reconnaîtront probablement des aperçus de certains personnages, des coursiers, de l’Anneau de Tamyrlin, etc.)

Entre La Roue du temps et la série télévisée Le Seigneur des Anneaux, Amazon fait un assez gros jeu pour combler le vide laissé par Game of Thrones.

Bien sûr, avec The Witcher de Netflix et les futures retombées de Game of Thrones de HBO, ce domaine pourrait bientôt devenir un peu encombré.

Vous pouvez consulter The Wheel of Time lors de sa première sur Amazon Prime Video le 19 novembre.