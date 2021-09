La série télévisée Le Seigneur des Anneaux d’Amazon pourrait ramener Howard Shore pour la musique

Selon un rapport de Deadline, le célèbre compositeur Howard Shore – qui a remporté trois Oscars pour la musique des films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson – est en discussion pour composer la musique de l’émission télévisée Le Seigneur des Anneaux d’Amazon.

Le tournage de la saison 1 est terminé, mais le travail de post-production se poursuivra jusqu’en juin 2022, a rapporté le site, ajoutant que la pré-production de la saison 2 (qui filme au Royaume-Uni par opposition à la Nouvelle-Zélande) débutera à partir du 1er janvier 2022. .

Le rapport de Deadline ne contenait aucune information supplémentaire sur l’implication de Shore dans l’émission Le Seigneur des Anneaux d’Amazon. Fait important, le rapport dit seulement que Shore est « en pourparlers » pour composer la musique ; rien n’est officiel ou confirmé à ce stade.

La musique de Shore pour les films du Seigneur des Anneaux est emblématique, et son implication dans l’émission Amazon – même dans sa phase non confirmée – génère beaucoup de buzz positif sur les réseaux sociaux.

Shore a remporté l’Oscar de la meilleure musique, la partition originale pour Le retour du roi et a partagé l’Oscar de la meilleure musique, la chanson originale pour “Into the West”. Il a également remporté l’Oscar de la meilleure musique, musique originale pour The Fellowship of the Ring.

Shore est également revenu pour composer la musique de la série Hobbit de Jackson. En dehors des propriétés de la Terre du Milieu, Shore est connu pour avoir composé la musique du film gagnant du meilleur film, The Departed, ainsi que la série Twilight. Il a également fait la musique de Gangs of New York, The Aviator et Eastern Promises, parmi de nombreux autres films.

La sortie de la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon est prévue pour le 2 septembre 2022.

Cette semaine marque une date importante dans l’histoire de la Terre du Milieu, car le 22 septembre est l’anniversaire commun de Bilbo et Frodon Sacquet. Un nouveau jeu du Seigneur des Anneaux, Rise to War, sera lancé le 23 septembre.