La série télévisée The Witcher de Netflix a besoin d’une carte, car je suis perdu

Image : Le sorceleur 3

Je suis à peu près à mi-chemin de la deuxième saison de The Witcher sur Netflix, et pour la plupart j’adore ça. Cela ressemble beaucoup plus à la sorcellerie que la première saison et évolue à un rythme rafraîchissant. Une chose qui me dérange vraiment, cependant, est que cette série semble avoir largement surestimé tout ce que nous savons tous sur la géographie de l’univers de Witcher.

Je ne me souviens pas que c’était un gros problème dans la première série, mais après quelques épisodes de celle-ci, les personnages commencent vraiment à bouger. A pied, à cheval, dans des wagons, sur des bateaux, dans des portails, ils parcourent tout le continent à grande vitesse, une seconde au bout du monde Kaer Morhan, la suivante à l’intérieur de Cintra, une ville si loin au sud ce n’est même pas sur la carte de The Witcher 3.

Où sont ces personnages, où ils vont et jusqu’où ils sont arrivés ont d’énormes conséquences pour l’histoire racontée. Quand Yennefer dit qu’elle a passé un mois à chercher des réponses, cela aide de savoir exactement où elle a été. Si monter à bord d’un bateau d’Oxenfurt à Cintra est si dangereux, il est utile de savoir à quoi ressemble réellement ce voyage. Et si Kaer Morhan était une telle randonnée pour Triss, ce serait formidable de savoir jusqu’où elle a dû voyager.

Ah, bien sûr, cette ligne d’horizon emblématique que tout le monde connaît déjà est… Cintra ? Je pense? Capture d’écran : Le sorceleur

Mais je n’en ai aucune idée ! On ne nous montre jamais une carte utile, ou même on ne nous dit où les événements se produisent par un texte à l’écran, et ça me tue. Même le fait d’avoir joué plus de 140 heures à The Witcher 3 n’aide pas vraiment. Ma pauvre femme, qui n’a ni joué à un jeu de sorceleur ni lu un livre de sorceleur, est tout simplement perdue.

Je ne dis pas que l’émission doit afficher une carte animée de style Indiana Jones à chaque fois que quelqu’un se rend quelque part, mais un rappel ou une mise à jour occasionnels serait bien. Même un sous-titre projeté sur un plan de paysage urbain aiderait, en nous disant/rappelant ce qu’est réellement cet endroit montré, car on ne peut pas s’attendre à ce que nous reconnaissions tous des châteaux fantastiques génériques de mémoire à chaque fichue fois, surtout quand l’éclairage et l’heure de le jour et l’angle de prise de vue ne cessent de changer.

C’est tout ce que je demande Capture d’écran : The Witcher

Pour être juste envers les créateurs de l’émission, il s’agit d’un faux pas frustrant et frustrant dans les émissions de télévision fantastiques et de science-fiction, un problème qui va bien au-delà de The Witcher. Peut-être est-on espéré/supposé que les fans connaîtront déjà la géographie d’un pays, ou seront assez enthousiastes pour le rechercher en ligne, de sorte que lorsque les personnages commenceront à parler d’endroits, les téléspectateurs en sauront assez pour remplir les blancs. Cela laisserait les écrivains libres de supprimer occasionnellement une référence à quelque chose qui est «au nord» ou «à l’ouest» ou «sur la mer» et de penser que cela suffit pour placer l’action d’une saison entière dans son contexte.

Capture d’écran : Le Seigneur des anneaux

Ce n’est pas! Je sais que je ne suis pas le seul à être ennuyé par cela, car certains des titans du terrain ont fait tout leur possible pour s’assurer qu’ils évitaient le même piège. Peter Jackson a mis une scène de carte dans Two Towers uniquement pour freiner la trilogie et nous montrer exactement ce qui s’était passé au cours des six dernières heures et ce qui se préparait pour les heures à venir. Cela ne durait que quelques secondes, mais c’était extrêmement important pour une trilogie de neuf heures. Si important que c’était quelque chose qu’il a ajouté après la fin du tournage principal (le doigt est celui de Jackson, même s’il est censé être celui de Faramir) quand il a réalisé à quel point c’était nécessaire.

Et les génériques d’ouverture emblématiques de Game of Thrones n’étaient pas seulement là pour nous montrer quelques engrenages; en tant que carte qui a été continuellement ajoutée et étendue au cours de la série, elle était inestimable pour mettre en contexte les conquêtes et les voyages des personnages de la série.

Même les émissions et les films se déroulant dans notre monde réel, celui que l’on pourrait s’attendre à connaître de manière plus réaliste déjà, utilisez des cartes ! Pensez au nombre d’histoires de la Seconde Guerre mondiale qui se sont ouvertes avec des cartes montrant les avancées allemandes ou des épopées d’aventures qui montrent des navires ou des caravanes avançant le long d’une ligne pointillée sur une carte peinte.

Les cartes sont l’une de nos inventions les plus essentielles car elles nous ancrent, nous aident à nous situer dans le monde. C’est le meilleur moyen que nous ayons pour illustrer où nous en sommes, où nous avons été et jusqu’où nous pouvons aller, puis pour encadrer ces mouvements d’une manière à laquelle nous pouvons nous identifier.

Sans eux, nous sommes perdus. Et cela vaut aussi pour les émissions de télévision.