La série The Last of Us de HBO ajoute Jeffrey Pierce, Murray Bartlett et Con O’Neill ⋆ .

Adaptation en série par HBO du jeu vidéo à succès Naughty Dog Le dernier d’entre nous a ajouté trois autres acteurs à sa distribution. Par date limite, la série mettra désormais en vedette Jeffrey Pierce (Bosch), Murray Bartlett (Le lotus blanc) et Con O’Neill (Tchernobyl). La série vient de Tchernobyl créateur Craig Mazin et vice-président et vice-président de Naughty Dog Le dernier d’entre nous directeur créatif Neil Druckmann.

Pierce aura le rôle récurrent de Perry, un rebelle dans une zone de quarantaine. Cela marque en fait un retour pour Pierce à Le dernier d’entre nous franchise comme il a exprimé Tommy, le frère cadet de Joel, dans les deux Le dernier d’entre nous et sa suite Le dernier d’entre nous, partie II.

Bartlett incarnera Frank et O’Neill dans le rôle de Bill, deux survivants post-pandémiques vivant seuls dans leur propre ville isolée.

Le trio rejoint Pedro Pascal (Le Mandalorien) et Bella Ramsey (Jeu des trônes)dans la série où ils incarneront respectivement Joel et Ellie avec Gabriel Luna (Rogue One : Une histoire de Star Wars) sur le point de jouer le frère de Joel, Tommy. Merle Dandridge reprend son rôle de jeu vidéo en tant que Marlene et Nico Parker (Le troisième jour) devrait incarner la fille de Joel, Sarah.

Le dernier d’entre nous se déroule «20 ans après la destruction de la civilisation moderne et se concentre sur la relation entre Joel, un contrebandier dans ce nouveau monde, et Ellie, une adolescente qui pourrait être la clé d’un remède contre une pandémie mortelle. Joel, un survivant endurci, est embauché pour faire sortir clandestinement la jeune fille de 14 ans d’une zone de quarantaine oppressante. Ce qui commence comme un petit travail devient rapidement un voyage brutal et déchirant alors qu’ils traversent les États-Unis et dépendent les uns des autres pour leur survie.

Ricky Church

