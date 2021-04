La série The Last of Us de HBO commencera le tournage en juillet à Calgary ⋆ .

]]>]]>

Avec HBO et PlayStation Productions prévoient d’adapter le jeu vidéo PlayStation à succès Le dernier d’entre nous en série télévisée, nous savons maintenant quand et où la série sera tournée.

Selon la Guilde canadienne des réalisateurs (via CBC), HBO Le dernier d’entre nous devrait commencer la production le 5 juillet 2021 à Calgary et le tournage est actuellement prévu pour durer presque une année entière avec une date de fin du 8 juin 2022. Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a également déclaré dans le rapport qu’il pense Le dernier d’entre nous sera la plus importante production cinématographique ou télévisuelle de l’histoire du Canada.

Le dernier d’entre nous se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne et se concentre sur la relation entre Joel, un passeur dans ce nouveau monde, et Ellie, une adolescente qui pourrait être la clé d’un remède contre une pandémie mortelle. Joel, un survivant endurci, est embauché pour faire sortir clandestinement la jeune fille de 14 ans d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant alors qu’ils traversent les États-Unis et dépendent les uns des autres pour survivre. «

VOIR AUSSI: La série The Last of Us de HBO adaptera le dialogue du jeu original tout en déviant considérablement l’histoire pour certains épisodes

Craig Mazin, le créateur de la célèbre série limitée de HBO Tchernobyl, rédigera le scénario et servira de producteur exécutif sur l’adaptation télévisée aux côtés de Neil Druckmann, l’écrivain et directeur créatif du jeu. Haricot le réalisateur Kantemir Balagov dirigera le pilote avec Pedro Pascal (Le mandalorien) et Bella Ramsey (Game of Thrones) étant respectivement choisi comme Joel et Ellie.

]]>]]>

Lien source