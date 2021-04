La série The Last of Us de HBO fait appel à Jasmila Žbanić et Ali Abbasi pour diriger ⋆ .

]]>]]>

Avec HBO et PlayStation Production prêts à commencer à filmer leur adaptation télévisée du jeu vidéo à succès PlayStation Le dernier d’entre nous en juillet, la série a ajouté deux administrateurs supplémentaires.

Selon Variety, les réalisateurs Jasmila Žbanić et Ali Abbasi ont tous deux été engagés pour diriger des épisodes de The Last of Us tandis que Kantemir Balagov (Haricot) dirigera le pilote. Cependant, on ne sait pas actuellement combien d’épisodes Žbanić, Abbasi et Balagov dirigeront respectivement.

Le dernier long métrage du cinéaste bosniaque Žbanić, Quo Vadis, Aida?, a été nominé pour le meilleur long métrage international aux 93e Oscars. Alors qu’Abbasi a réalisé deux longs métrages bien accueillis, dont la sélection officielle du Festival international du film de Cannes 2018, Frontière.

Le dernier d’entre nous se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne et se concentre sur la relation entre Joel, un passeur dans ce nouveau monde, et Ellie, une adolescente qui pourrait être la clé d’un remède contre une pandémie mortelle. Joel, un survivant endurci, est embauché pour faire sortir clandestinement la jeune fille de 14 ans d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant alors qu’ils traversent les États-Unis et dépendent les uns des autres pour survivre. “

Craig Mazin, le créateur de la célèbre série limitée de HBO Tchernobyl, rédigera le scénario et servira de producteur exécutif sur l’adaptation télévisée aux côtés de Neil Druckmann, l’écrivain et directeur créatif du jeu. Pedro Pascal (Le mandalorien) et Bella Ramsey (Jeu des trônes) ont été choisis respectivement pour Joel et Ellie avec Gabriel Luna pour jouer le frère de Joel, Tommy.

