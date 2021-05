La série The Sandman de Netflix ajoute Kirby Howell-Baptiste à la mort ⋆ .

Netflix et Warner Bros. Television ont annoncé avoir recruté 12 autres membres de la distribution pour rejoindre l’adaptation très attendue de la série Vertigo Comic de Neil Gaiman. L’homme de sable, avec Kirby Howell-Baptiste (Tuer Eve, Cruella) signer pour le rôle préféré des fans de Death. Les nominés aux Golden Globes Joely Richardson (Nip / Tuck), David Thewlis (Harry Potter films) et Stephen Fry (Wilde) ont également rejoint le casting avec Patton Oswalt (Ratatouille) et Jenna Coleman (Docteur Who). Richardson, Thewlis, Fry et Coleman devraient incarner les rôles respectifs d’Ethel Cripps, John Dee, Gilbert et Johanna Constantine, Oswalt exprimant le personnage de Matthew le corbeau.

Mason Alexander Park, Donna Preston, Razane Jammal, Niamh Walsh, Kyo Ra et Sandra James Young ont également été choisis pour les rôles de Desiree, Despair, Lyta Hall, Young Ethel Cripps, Rose Walker et Unity Kincaid, respectivement.

Rencontrez le casting de #TheSandman de @ netflix De l’esprit de Neil Gaiman. pic.twitter.com/J4zBwhinn2 – Warner Bros.TV (@warnerbrostv) 26 mai 2021

La mort de Howell-Baptiste est la sœur la plus sage, la plus gentille et beaucoup plus sensible de Dream. Park’s Desire est le frère de Dream et tout ce que vous voulez, ce que vous voulez et qui vous êtes. Le désir est aussi un problème pour Dream. Johanna Constantine de Coleman est une exorciste hantée et une aventurière occulte à louer. Elle est l’arrière-arrière-arrière-grand-mère de John Constantine.

Ethel Cripps de Richardson et Walsh – L’amour de Roderick Burgess, la mère de John Dee, est un rôle petit mais vital dans les bandes dessinées, mais elle est devenue plus importante tout au long de l’histoire. Dans les années 1920-1930, elle est décrite comme une jeune femme trahie et déterminée, qui cherche à survivre. Cependant, de nos jours, elle est connue comme un maître voleur, qui a vécu cent identités et mille mensonges.

John Dee de Thewlis est le fils dangereux d’Ethel. Il était devenu fou, il y a longtemps. Maintenant, il est parti et à la recherche de la vérité qui pourrait détruire le monde. Rose Walker de Kyo Ra est une jeune femme à la recherche désespérée de son frère disparu, qui trouve une famille qu’elle ne savait pas qu’elle avait et un lien avec Dream qu’aucun d’eux ne peut échapper.

Lyta Hall de Jammal est l’amie de Rose, une jeune veuve pleurant son mari Hector. Rose ne sait pas qu’Hector a commencé à apparaître dans les rêves de Lyta, cependant. Ou que des choses étranges se produisent. Young’s Unity Kinkaid est une héritière, le mystérieux bienfaiteur de Rose. Elle a passé un siècle endormi. Maintenant, elle est réveillée, ayant raté sa vie.

Fry’s Gilbert est le protecteur débonnaire de Rose Walker. Une main tamponnée avec un paradoxe et une canne à épée. Matthew d’Oswalt est l’émissaire de confiance de Dream et un corbeau.

L’homme de sable est décrit comme un riche mélange de mythe moderne et de fantaisie sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont étroitement imbriqués. Il suit les personnes et les lieux affectés par Morpheus, le roi des rêves, alors qu’il répare les erreurs cosmiques – et humaines – qu’il a commises au cours de sa vaste existence. Gaiman avait précédemment confirmé que la série Netflix aurait lieu en 2021, déclarant que «Morpheus aura été retenu prisonnier dans la version Netflix pendant 105 ans au lieu de 70 ans.»

La série live-action sera dirigée par Tom Sturridge (Douce-amère) comme Dream, le Seigneur du Rêve; Gwendoline Christie (Jeu des trônes) comme Lucifer, le souverain de l’enfer; Vivienne Acheampong (Les sorcières) comme Lucienne, la bibliothécaire en chef et la gardienne de confiance du royaume de Dream; Boyd Holbrook (Logan) comme Le Corinthien, un cauchemar échappé qui souhaite goûter à tout ce que le monde a en réserve; Charles Dance (Jeu des trônes) comme Roderick Burgess, charlatan, maître chanteur et magicien; Asim Chaudhry (Miroir noir: Bandersnatch) et Sanjeev Bhaskar (Hier) Abel et Cain, la première victime et le premier prédateur, qui sont des résidents et des sujets fidèles du royaume des rêves.

La série live-action est en cours d’écriture par Gaiman (Dieux américains) et Allan Heinberg (Wonder Woman, L’anatomie de Grey), qui fera également office de showrunner. David S. Goyer (Batman commence, Fondation) produira le drame de Warner Bros. Television. L’année dernière, Gaiman a également révélé qu’ils prévoyaient déjà une deuxième saison potentielle.

Marchand de sable, qui a lancé l’empreinte Vertigo de DC Comics, a duré 75 numéros à partir de 1989. Les mondes dans les mondes de Gaiman ont tissé une anthologie épisodique, se concentrant sur le caractère allégorique de Dream et de ses frères et sœurs, connus sous le nom d’Endless (Death, Desire, Désespoir, délire, destruction et destin).