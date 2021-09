La série ‘The Wheel of Time’ d’Amazon obtient une bande-annonce et une date de sortie

Depuis la fin de Game of Thrones, nous attendons un véritable successeur. L’attente a été relativement infructueuse jusqu’à présent. Des émissions comme The Witcher, His Dark Materials et Shadow and Bone ont toutes le pedigree pour concourir, mais aucune n’a réussi à dominer la culture comme Game of Thrones l’a fait. Mais jeudi, Amazon a partagé une bande-annonce pour l’un de ses plus gros projets, et qui pourrait en fait donner à Game of Thrones une course pour son argent : La roue du temps.

La roue du temps sera diffusée le vendredi 19 novembre sur Prime Video avec trois épisodes. De nouveaux épisodes arriveront sur le service de streaming tous les vendredis jusqu’à ce que la finale arrive le 24 décembre. Il y aura huit épisodes en tout, et chacun devrait durer environ 60 minutes.

Voici la première bande-annonce de La roue du temps, qui présente une grande partie du casting de la série :

De quoi parle la roue du temps ?

La roue du temps est basé sur une série de romans de haute fantaisie écrits par Robert Jordan, à commencer par L’ Eyeil du monde en 1990. À la suite de la publication du onzième roman – Knife of Dreams – en 2005, Jordan a été diagnostiqué avec une maladie cardiaque en phase terminale. . Il a fini par mourir avant d’avoir pu terminer le douzième et dernier livre. L’auteur de fantasy Brandon Sanderson a fini par reprendre précisément là où Jordan s’était arrêté, divisant le roman final en trois volumes distincts.

Dans le monde créé par Jordan, il y a de la magie, mais seules certaines femmes peuvent y accéder. L’histoire suit Moiraine (Rosamund Pike) qui est membre d’une puissante organisation entièrement féminine appelée Aes Sedai. Au début de l’histoire, Moiraine est arrivée dans la petite ville de Two Rivers. À partir de là, “elle se lance dans un voyage dangereux à travers le monde avec cinq jeunes hommes et femmes, dont l’un est prophétisé être le Dragon Reborn, qui sauvera ou détruira l’humanité”.

La roue du temps est l’une des deux séries fantastiques extrêmement influentes adaptées à l’écran pour Prime Video. L’autre est Le Seigneur des Anneaux, qui ne sera pas prêt avant l’automne prochain.