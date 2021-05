La série W restera à la télévision gratuite pour la saison 2021

W Series a confirmé la poursuite de son partenariat de diffusion gratuite avec Channel 4 pour la saison 2021.

Conformément à la mission du championnat de promouvoir la diversité dans le sport automobile, l’équipe de commentaires à l’écran sera composée d’un nombre égal de femmes et d’hommes.

Lee McKenzie, David Coulthard et Ted Kravitz – qui ont présenté la saison inaugurale en 2019 – seront rejoints par Anna Woolhouse, Alex Jacques, Amy Reynolds, Billy Monger et Naomi Schiff, qui ont conduit en 2019.

Channel 4 couvrira les huit courses cette année – à partir du Red Bull Ring, en Autriche, le 26 juin – lorsque la W Series courra en partenariat avec la Formule 1.

Une couverture en direct sera diffusée sur les plates-formes de Channel 4 et sera disponible pour regarder plus tard sur demande via le service de rattrapage All 4.

Catherine Bond Muir, PDG de la série W, a déclaré: «Je suis ravie que notre partenaire de diffusion fondateur, Channel 4, ait renforcé son engagement à mettre en valeur le sport féminin et nos talentueuses pilotes de course. La couverture en direct du sport automobile en libre-service est rare, mais notre partenariat avec Channel 4 est un élément clé de notre plan visant à créer des modèles plus visibles pour inspirer les filles et les femmes à faire partie du sport automobile, que ce soit sur la bonne voie, à l’écran. ou dans les coulisses, et l’expertise et la perspicacité de notre brillante équipe de commentaires seront essentielles à nos efforts.

Le président du conseil consultatif de la série W, David Coulthard, a ajouté: «L’intérêt pour la saison inaugurale de la série W était remarquable et il ne fera qu’augmenter cette année lorsque les courses de la série W en partenariat avec la Formule 1. augmenter cette saison et j’ai hâte de faire partie de l’équipe de commentaires qui donne vie à leurs histoires et compétences inspirantes.