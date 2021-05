La série W sera diffusée en direct et en clair sur Channel 4 en 2021

Cette saison, les W Series seront pour la première fois disputés en tant que courses de soutien à la Formule 1 – et seront diffusés en direct sur la télévision en clair sur Channel 4 au Royaume-Uni.

Channel 4 poursuit sa couverture après la saison inaugurale de la série W en 2019, lorsque le pilote de développement de Williams, Jamie Chadwick, a remporté le premier championnat de la série.

La série entièrement féminine se déroulera sur un calendrier de huit courses accru en soutien aux week-ends de Formule 1 – dont le premier doit avoir lieu au Grand Prix de Styrie le week-end du 25 au 27 juin, ainsi que l’Autrichien. Grand Prix au même endroit une semaine plus tard.

Le programme comprend également des courses programmées provisoirement, si la situation Covid-19 le permet, à Silverstone, Hungaroring, Spa, Zandvoort, Austin et Mexico.

Parallèlement à l’annonce des arrangements de diffusion est venue la confirmation de son équipe de présentation, avec Lee McKenzie et Anna Woolhouse de Sky en fonctions de présentation, Ted Kravitz et la présentatrice MotoGP Amy Reynolds en direct de la voie des stands, aux côtés de Naomi Schiff, qui a participé à la série W en 2019 , amené en tant qu’analyste.

L’équipe de commentateurs F1 de Channel 4 composée d’Alex Jacques, David Coulthard et Billy Monger sera derrière les microphones alors qu’ils lancent l’action sur la bonne voie.

La série W sera diffusée en direct et en clair sur @ Channel4 avec une équipe de commentateurs diversifiée. En savoir plus sur notre équipe à l’écran. 🎤 # WSeries | #RethinkRacing – Série W (@WSeriesRacing) 26 mai 2021

La PDG de W Series, Catherine Bond Muir, a déclaré dans un communiqué: «Je suis ravie que le partenaire de diffusion fondateur de W Series, Channel 4, ait renforcé son engagement à présenter le sport féminin et nos talentueuses pilotes de course.

«La couverture en direct du sport automobile en libre-service est rare, mais notre partenariat avec Channel 4 est un élément clé du plan de la série W visant à créer des modèles plus visibles pour inspirer les filles et les femmes à faire partie du sport automobile, que ce soit sur la bonne voie. , à l’écran ou dans les coulisses, et l’expertise et la perspicacité de notre brillante équipe de commentaires contribueront à nos efforts.

Coulthard, qui est également président du conseil consultatif de la série W, a ajouté: «L’intérêt pour la saison inaugurale de la série W était remarquable et il ne fera qu’augmenter cette année lorsque la série W courra en partenariat avec la Formule 1.

«Avec le monde qui regarde, la pression sur les pilotes augmentera cette saison et j’ai hâte de faire partie de l’équipe de commentateurs qui donne vie à leurs histoires et compétences inspirantes.»

Louisa Compton, responsable des actualités, des actualités, des affaires et des sports, Channel 4, a déclaré: «La série W s’aligne parfaitement avec Channel 4 – c’est passionnant, audacieux et fait tomber les barrières. Je suis sûr que les téléspectateurs apprécieront l’opportunité de regarder cette saison passionnante du sport automobile de haut niveau telle qu’elle se déroule sur Channel 4. »

