La série X d’Alienware obtient une mise à jour et un nouveau modèle au CES 2022

Les Alienware X15 et X17 sont sur leurs générations R2. Un nouveau X14 s’intègre comme le bébé de la famille. Le Concept Polaris ajoute un boost graphique au niveau du bureau.

Les Alienware M15 et M17 sont les principaux produits phares du jeu depuis plusieurs années. Ensuite, les X15 et X17 lancés l’année dernière comme des regards plus légers et plus minces vers l’avenir.

Aujourd’hui, la famille s’est agrandie d’une unité, ainsi qu’un puissant concept d’amélioration graphique présenté au CES 2022.

Alienware X14

C’est toujours plus amusant de commencer avec quelque chose de nouveau, et c’est justement l’Alienware X14 cette année. La société de jeux appartenant à Dell se targue d’être l’ordinateur portable de jeu 14 pouces le plus fin au monde, ainsi que le premier à prendre en charge les technologies Nvidia G-Sync et Advanced Optimus. Le X14 d’Alienware mesure 0,57 pouce d’épaisseur lorsqu’il est fermé grâce à une charnière à élément à double couple.

Alors que certains ordinateurs portables de jeu compacts ont du mal à gérer efficacement leur chauffage, le X14 est conçu sur l’interface thermique Element 31 d’Alienware. Celui-ci mélange une matrice gallium-silicone avec une chambre à vapeur et est exclusif aux modèles Nvidia GeForce RTX 3060. L’écran Full HD de 14 pouces offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et l’Alienware X14 offre de nombreuses options de personnalisation.

Vous pouvez choisir parmi un processeur Intel Core i7 12700H ou 12900H avec jusqu’à un GPU GeForce RTX 3060. La mémoire atteint 32 Go, tandis que vous pouvez récupérer jusqu’à 2 To de stockage SSD PCle NVMe.

Le X14 démarre cet hiver à 1 799 $.

Modèles X15 et X17 rafraîchis

Les X15 R2 et X17 R2 actualisés d’Alienware n’apportent pas autant de changements physiques que le tout nouveau X14, mais ils offrent un solide coup de pied sous le capot. Vous trouverez le refroidissement Element 31, la prise en charge de Dolby Vision et Atmos et la dernière puissance de traitement Intel. Le X15 est doté d’un processeur Intel Core i9 12900H avec des graphiques GeForce RTX série 30. A titre de comparaison, le X17 R2 propose un processeur Core i9 12900HK en option. Vous obtenez également jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 4 To de stockage SSD.

Comme le X14, le X15 est exploité pour un prix demandé de 2 199 $ cet hiver, tandis que le X17 est juste derrière lui à 2 299 $.

Autres annonces du CES 2022

Alors que la série Alienware X revendique la majeure partie de la gloire mise à jour, la société a également déployé un nouveau M15 R7 alimenté par Intel pour le CES 2022. Il est léger sur les changements physiques, bien qu’il propose des composants internes remaniés conformément aux dernières offres Intel et Nvidia. . L’Alienware M15 R7 sera lancé cet hiver pour 2 099 $.

Le dernier teaser Alienware du CES 2022 est un moteur graphique de bureau appelé Concept Polaris. Nous n’avons pas trop de détails disponibles pour le moment, mais il semble s’agir d’un logement pour une carte graphique pleine taille dans laquelle vous pouvez brancher votre ordinateur portable Alienware. Cela devrait offrir une solide amélioration graphique par rapport à la carte graphique plus petite pour ordinateur portable embarquée sur les dernières machines de la série X. Nous ferons de notre mieux pour vous tenir au courant lorsque nous en saurons plus.

